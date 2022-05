Insécurité urbaine et périurbaine à Niamey : Braquage en plein jour au quartier Boukoki

L’ambiance n’est pas comme les autres en ce début de journée du lundi 23 mai 2022 dans la ville de Niamey. En effet, c’est le constat auquel on assiste dans la capitale du Niger au quartier Boukoki où des individus armés s’en sont pris à une société de commercialisation de l’or ce matin au rond point Lako. Les assaillants sont venus à bord de deux véhicules puis ont ouvert le feu sur les lieux d’après les témoins qui ajoutent que deux personnes trouvées sur place ont été victimes des tirs à balles réelles, admises déjà à l’hôpital.

En plus, c’est une importante somme d’argent, de l’or et quelques matériels dont des ordinateurs qui ont été emportés par les bandits avant l’arrivée de la police nationale qui a d’ors et déjà a ouvert une enquête qui suit son cours pour traquer ces individus.

La société victime de ce forfait ignoble, appartient à un élu national de la circonscription de Falmey (Région de Dosso) disaient toujours les témoins.

Ainsi on denote une recrudescence de l’insécurité en plein centre ville de la capitale et aux alentours après l’attaque d’une boutique par deux individus armés dans le mois du Ramadan.

En outre, il faut noter l’engagement et l’activisme dont les autorités, surtout les forces de défense et de sécurité, font montre jours et nuits pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l’étendue du territoire nigérien.

Par ailleurs, les citoyens doivent accompagner les forces de l’ordre dans les efforts de sécurisation des populations de leurs biens à travers la dénonciation de tout fait ou geste susceptible de conduire à leur assurer la protection.