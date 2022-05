Visite du Chancelier allemand en Afrique du 22 au 25 mai 2022 : A l’ordre du jour, plusieurs sujets d’envergure

Le Chancelier allemand, SEM Olaf Scholz, a entamé sa mission Afrique au Sénégal avant d’arriver au Niger dans l’après-midi du lundi 23 mai 2022.

A sa descente de l’avion à l’Aéroport international Diori Hamani, il a été accueilli sur le tarmac par le président de la République du Niger, Son Excellence Mohamed Bazoum avec tout les honneurs militaires.

Puis, les deux personnalités se sont rendus au palais présidentiel où il a été question d’un entretien sur différents aspects de la coopération Nigero-allemande.

En effet Le Niger, pays du Sahel, fait face à de nombreux défis dans sa gouvernance parmi lesquels la question démographique, l’éducation, la santé et surtout la sécurité qui depuis une décennie est mise à mal par les multiples opérations menées par les groupes armés non étatiques, bouleversant et mettant en péril la vie des populations dans au moins quatre régions du pays.

Par ailleurs, c’est une situation face à laquelle les autorités nigériennes se mobilisent pour y remédier à travers des actions politiques et militaires fortes. En effet, c’est une raison de plus, pour ces autorités d’intensifier et multiplier leur collaboration avec les partenaires internationaux en atteste la présente visite du chancelier allemand au Niger, qui a d’ailleurs face à la presse pour réaffirmer l’engagement continu de son pays à aider le Niger dans cette lutte contre le terrorisme.

Dans le cadre de cette visite, Son Excellence Monsieur Olaf Scholz s’est rendu tôt ce matin à la base de la mission allemande des forces spéciales GAZELLE de la mission européenne de formation EUTM et chez les soldats de la Bundeswehr qui y œuvrent aux côtés des forces armées nigériennes.

Ainsi, cette visite du Chancelier allemand au Niger prouve toute l’attention particulière que porte que les autorités au bien-être des populations et à la sécurisation du territoire nigerien.

A la fin de sa mission au Niger, le Chancelier allemand se rendra en Afrique du Sud dans cette même optique de consolidation de la coopération bilatérale entre les deux pays.