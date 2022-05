Sécurité : Une opération de ratissage menée par les FDS a porté ses fruits

Dans la dynamique de lutte contre le terrorisme au Sahel et particulièrement au Niger, sur instruction du président de la République, Mohamed Bazoum, les forces de défenses et de sécurité connues pour leur bravoure et leur détermination ont mené une vaste opération de ratissage et de nettoyage du 16 au 23 mai 2022 dans les zones ouest Torodi, sud Gothèye, Bolsi 1 et 2 et Banizoumbou, localités situées dans la région de tillaberi où les terroristes opèrent depuis quelques années.

En plus c’est un bilan positif qu’on dresse de cette importante offensive. Il s’agit de 163 motos détruites,12 plots logistiques détruits et 11 bases de regroupement détruites. On dénombre plus d’une soixantaine de bandits neutralisés selon le communiqué du ministère de la défense nationale en date du 24 mai.

Par ailleurs, côté ami, on enregistre 2 blessés et un véhicule endommagé par un Engin Explosif Improvisé (EEI) nous apprend toujours ce communiqué.

Il s’agit là, d’une prouesse des forces armées nigériennes qu’il faut vivement saluer et encourager à la suite des multiples efforts consentis dans ces actions.

En outre, les populations sont interpellées à coopérer avec les forces de défense et de sécurité dans cette lutte contre le terrorisme afin de leur permettre de regagner le plutôt possible leurs villages respectifs.