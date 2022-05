Hydrocarbures et dérivés : Pénurie de Gazoil au Niger

Depuis quelques jours, le Niger est sous le coup d’une pénurie de Gazoil dans les stations-services, pourtant la production de la Soraz n’a pas changé pendant que les nigériens s’inquiétent et se posent milles et une questions.

En effet, depuis un moment, pour des raisons d’insuffisance des produits pétroliers sur le marché international du fait de la guerre en Ukraine et quelques tensions d’ordre international, le Niger, pays qui exporte le plus de la production de son brut fait face depuis à un espacement de la disponibilité du gazoil à la pompe.

Cette situation est due au fait que les nigérians, issus d’un pays à la plus forte population en Afrique où la demande est plus que l’offre, ont pris d’assaut les services de stations pour se procurer du gazoil destiné à la consommation des nigériens.

C’est qui a poussé aujourd’hui les stations-services du Niger, à exprimer un besoin de la capacité de la SONIDEP qui, bien avant, les a prévenu en plus des autorités de cette évasion du Gazoil qu’il faut soigneusement prendre en charge.

Pour rappel, c’est les nigériens qui fraudent les produits du Nigeria, du Bénin et d’autres pays…mais aujourd’hui tout a changé de camp. Au contraire, ce sont ces pays là, qui viennent au Niger pour acheter les produits dans les stations et aller revendre plus cher au Nigéria. En plus, les gros camions du Bénin s’approvisionnent aussi.

Ainsi, face à cette situation, malgré son engagement avec ses clients, la SONIDEP s’est vue dans l’obligation de réduire voir même d’arrêter la vente en attendant que les stations-services soient libérées par le Nigeria et le Bénin.

Au regard de ces faits, l’urgence est que les autorités nigériennes puissent véritablement prendre des solutions idoines car indubitablement, c’est le Niger qui est en train de perdre.