Pénurie du gasoil :  Promptitude du ministre du Pétrole

Depuis un certain temps, on observe une certaine pénurie de carburant notamment du gasoil dans certaines stations-services du pays. Plusieurs usagers ont été victimes de ce manque de carburant.

Alertées, les autorités du Ministère du Pétrole ont pris le taureau par les cornes. C’est ainsi qu’une enquête minutieuse a été menée pour déterminer l’origine de cette pénurie.

Après avoir constaté qu’il s’agissait d’un acte de malveillance de certains responsables de la Soraz, le Ministre du Pétrole, Mahamane Sani Issoufou a tapé du poing sur la table. Il a ordonné sur le champ le renvoi des deux responsables chinois indélicats.

Il a donné 48 heures pour que les deux responsables de cette pénurie de gasoil, à savoir le Directeur de la division vente Qian kanyan et le directeur adjoint du département vente Jia Zee quittent définitivement notre pays.

Cet acte noble et très courageux du Ministre Abba Issoufou prouve à suffisance qu’on ne peut plus se permettre de fouler aux pieds les intérêts du Niger et se la couler douce.

Tous ceux qui posent des actes contraires aux intérêts du peuple souverain, qu’ils soient nationaux ou expatriés connaîtront la rigueur de la loi.

Aujourd’hui, les Chinois l’ont appris à leur dépend et il en sera ainsi pour tout contrevenant.

Les différents membres du Gouvernement sur instructions du Président de la République, Chef de l’Etat sont sommés d’être intransigeant sur le respect des intérêts des Nigériens.

Rendons à César ce qui appartient à César. « Vous êtes à encourager M. le ministre du pétrole ».