Face aux saboteurs de l’économie nigerienne, les pouvoirs publics doivent davantage sevir

Cette affaire de pénurie du gas-oil , ressemble à un crime économique bien organisé par certains inconscients, avides du gain facile, pour nuire à l’économie du Niger, pays producteur du pétrole.

Le responsable du syndicat des transporteurs des hydrocarbures, monsieur Khalid Hamadi , suite à une conférence de presse qu’il a donnée, prétend avoir donné l’alerte au directeur général de la Société Nigérienne du Pétrole, la SONIDEP , sur certains actes malveillants qui se préparaient contre les intérêts du Niger, ce dernier n’aurait pas bien compris la portée du message .

En effet, selon la version du responsable syndical, la pénurie aurait été bien organisée

par un réseau, qui opérait au sein de la Société Nigerienne

du Pétrole, la SONIDEP, moyennant quelques billets de banques , le quota du pétrole qui reviendrait à la vente nationale, à la consommation nationale, serait réexporté à l’extérieur vers un pays voisin avec la complicité de certains agents du service commercial de la SONIDEP.

Donc pour le responsable du syndicat des transporteurs des hydrocarbures , la responsabilité de la pénurie du gas-oil, organisée incombe à la SONIDEP, qui n’a pas su anticiper dans la prise des décisions pour dissuader les malfrats.

Cependant une autre version sur les réseaux sociaux, notamment celle du site d’information tam-tam info, nous rapporte qu’une enquête diligentée par le ministère du pétrole aurait établi la responsabilité du directeur de la division vente, monsieur, Qian Kanyan et le directeur adjoint du département vente, monsieur, Jia Zee, de la société SORAZ.

Le ministre du pétrole aurait sommé aux intéressés responsables de l’organisation malveillante de cette pénurie de quitter notre pays le Niger. Il s’agirait des expatriés chinois .

Il ne peut être toléré que des actes de sabotage aussi graves et inhumains , de notre économie, puissent se produire dans cette situation de conjoncture économique mondiale alarmante , où tous les dirigeants des pays du monde , cherchent à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs citoyens.

L’ Etat du Niger doit prendre des dispositions diligentes, utiles pour bien identifier et châtier les auteurs et co-auteurs de ces actes criminels.

Des dispositions diligentes et utiles doivent aussi être prises pour empêcher à l’avenir qu’ un tel crime économique ne se reproduise.