La Présidente du Conseil National de Régulation Electronique et de la Poste, Mme Bety Aichatou Habibou Oumani participe actuellement à Géneve en Suisse au Sommet Mondial sur la Société de l’Information à  Genève.

Hier, elle a prit part à une séance politique de haut niveau sur l’Inclusivité, accès à l’information et au savoir pour tous ; Combler les fractures numériques ; Inclusion, accès à l’information et au savoir pour tous ; la possibilité pour tous d’accéder à des informations, des idées et des connaissances et d’y contribuer est essentielle dans une société de l’information inclusive.

Il s’agira de partager et de renforcer des connaissances mondiales pour le développement qui peuvent être améliorés en supprimant les obstacles à un accès équitable à l’information pour les activités économiques, sociales, politiques, sanitaires, culturelles, éducatives et scientifiques et en facilitant l’accès à l’information du domaine public, y compris par la conception universelle et l’utilisation des technologies d’assistance. Un domaine public riche est un élément essentiel pour la croissance de la société de l’information, créant de multiples avantages tels qu’un public éduqué, de nouveaux emplois, l’innovation, des opportunités commerciales et l’avancement des science.

Mme Bety Aichatou Habibou Oumani partagera avec l’auditoire, l’expérience du Niger pour encourager l’accès à l’information et au savoir à travers la mise en œuvre d’un projet d’Alphabétisation à travers le téléphone Mobile.

C’est un projet qui a formé des adultes (femmes et hommes) dans plusieurs villages du Niger . Ce projet a donné aux participants des cours traditionnels d’Alphabétisation de base et de Maths ainsi que des compétences de base en téléphonie mobile.

Ce projet a eu un impact sur l’Education, et des effets positifs sur la migration des ménages, la production et la commercialisation agricole, l’intégration du Genre et l’usage de téléphones à des fins socio-économiques en général.