Régulation de l’exploitation et de la commercialisation du pétrole nigérien  Le ministre du pétrole met les bouchées doubles

C’est un ultimatum lancé par le ministre du Pétrole à la direction générale de la Soraz de clarifier la situation du personnel nigérien qu’elle emploie conformément aux dispositions du code du travail au Niger.

En effet, après constat dressé, il ressort des graves violations des dispositions du code de travail au Niger surtout concernant le personnel nigérien alors que la nigerisation des emplois fait partie des clauses substantielles des engagements qui lient la Soraz à l’État du Niger.

Le caractère opaque de l’emploi et de la gestion du personnel nigerien dans les sociétés n’est pas un phénomène qui date d’aujourd’hui en raison de la non implication effective des autorités de tutelle dans la sécurisation, la préservation et la protection des employés nigériens.