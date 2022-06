BIA-Niger met un deuxième bloc opératoire à la disposition de la Maternité Issaka Gazoby   

L’engagement de la BIA Niger pour le bien-être des populations n’est plus à démontrer. Depuis des années, cette Banque multiplie les actions de bienveillance et de générosité au Niger, dans le domaine de la santé au profit des populations vulnérables. Ainsi, après des grandes réalisations répétitives au profit de l’hôpital national de Niamey, c’est au tour de la Maternité Issaka Gazoby de bénéficier d’un 2ème bloc opératoire entièrement aménagé par la BIA-Niger pour un coût global de 30.264.768F CFA.

Quel soulagement apporté par la BIA-Niger, quand on sait que jusqu’ici cette maternité qui enregistre le taux de fréquentation le plus élevé ne dispose que d’un seul bloc opératoire, avec 8167 accouchements pour l’année 2021, dont 7.264 acte opératoire. Ce deuxième bloc est composé de deux salles d’opération, une salle de réveil, une salle de soins pour les infirmiers, une salle de linge propre, une salle stérilisation des matériels et du linge, une salle de garde pour génico-obstricien, deux salles de garde pour les étudiants en médicine, des bureaux et des toilettes.

Après l’acte inaugural, les officiels ont visité le bloc opératoire. Par la même occasion, les responsables de la Maternité Issaka Gazoby ont décerné un témoignage de satisfaction à la Directrice Générale de la BIA Niger, Mme ANGO Nana Aissa.

La cérémonie de remise officielle de ce don, organisée ce vendredi 3 juin 2022, au sein de la Maternité Issaka Gazoby a été une grande occasion aux grands témoins de ce geste, notamment la Première Dame du Niger, Mme Bazoum Hadiza, le ministre en charge de la santé, Dr. Idi Illiassou Mainassara, le directeur général de la Maternité Issaka Gazoby, la représentante résidente de l’OMS au Niger, etc. de saluer et féliciter la BIA Niger pour les initiatives salvatrices.

« Je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement, au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels SE Mohamed BAZOUM, Président de la République, Chef de l’Etat et en mon nom propre, la BIA Niger à travers sa Directrice Générale, Mme ANGO Nana Aissa, ses hauts responsables et son personnel, pour cette initiative combien louable, qui va certainement apporter le sourire aux femmes sur le point de donner la vie, mais aussi au personnel de la Maternité ISSAKA GAZOBY de Niamey qui s’acharne nuit et jour pour sauver et accueillir des nouvelles vies » a déclaré la Première Dame du Niger.

Submergée par la joie et le sentiment d’une mission accomplie, la Directrice Générale de la BIA Niger, Mme ANGO Nana Aissa, estime avoir matérialisé une promesse. Ainsi, elle a rappelé que ce projet que la BIA-Niger a financé cadre parfaitement avec la politique du Président de la République, Chef de l’’Etat, SE. BAZOUM Mohamed, et du programme du Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui concourt à l’amélioration des conditions de vie des populations.

« BIA Niger, filiale du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc (BCP), compte parmi les acteurs majeurs du Niger dont elle constitue le tissu économique. Son engagement citoyen s’articule autour de 4 axes d’intervention (social; entreprenariat ; environnement et culture) qu’elle investit pour innover dans son modèle, faisant émerger les bases d’une économie responsable. BIA Niger fidèle à son souhait du bien être de chaque citoyen exprime ici par ma voix son sentiment d’une mission accomplie. Elle s’engage à continuer d’œuvrer dans le même sens pour l’amélioration des conditions de vie des populations nigériennes » a-t-elle rassuré.

Pour le ministre de la santé, de la population et des affaires sociales, la date du 03 juin 2022 sera gravée dans les annales du système sanitaire du Niger, car la contribution de BIA-Niger cadre et viendra consolider les actions de l’ambitieux Programme de Renaissance acte III de SE. Mohamed BAZOUM, Président de la République, Chef de l’Etat, dans son volet sanitaire.

« Madame la Directrice Générale, je voudrai au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels SE Monsieur Mohamed BAZOUM, Président de la République, Chef de l’Etat et OUHOUMOUDOU Mahamadou, son premier de Monsieur ministre, exprimer notre reconnaissance à l’endroit de votre Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc et à sa Holding Atlantic Business International » a salué le ministre en charge de la santé.

Auparavant, le directeur général de la maternité Issaka Gazoby a précisé que l’accusation de ce deuxième bloc opératoire permettra d’améliorer les services au niveau de sa structure, de réduire de façon drastique la souffrance des patients en attente d’une opération programmée en urgence, de motiver davantage le personnel, etc. « Merci à tout le personnel de la BIA-Niger sous le leadership de Mme Ango Nana.

La rénovation et la dotation du 2ème bloc opératoire est une action sociale, de bonté, en direction de la maternité Issaka Gazoby et de la population du Niger » a remercié le DG de la dite maternité.