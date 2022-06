Présidence tournante du Groupe Africain à l’ONU à New York : Le Représentant permanent du Niger préside les séances pour ce mois de juin 2022 !!!

Dans le cadre des activités du groupe des ambassadeurs Africains auprès des nations unies à New York, le Niger, après avoir fait preuve de ses capacités relationnelles et diplomatiques, va assumer la présidence dudit groupe pour le mois de juin 2022.

En effet, cette lourde et exaltante responsabilité que le Niger assume implique que son ambassadeur aura la charge de diriger les réunions hebdomadaires du groupe et de coordonner l’harmonisation des propositions africaines sur les questions en débat aux nations unies a notifié le représentant permanent du Niger auprès des Nations-Unies, SEM. Abdou Abarry, dans une missive officielle adressée au ministre d’État, ministre des affaires étrangères et de la coopération.

En prononçant son allocution, tout en manifestant l’honneur qui lui a été fait d’assurer une telle responsabilité devant l’assemblée générale des Nations-Unies lors de cette 77ème session, le chef de la diplomatie nigérienne aux Nations-Unies, a félicité le nouveau président élu à la tête de l’assemblée générale des Nations-Unies SEM Csaba korosi.

Pour SEM. Abdou Abarry, la tenue de cette session est très particulière du fait de l’instabilité que traverse le monde notamment la guerre en Ukraine, la pandémie de la COVID 19, l’insécurité alimentaire, énergétique., entre autres…

C’est pourquoi, par sa voix autorisée, le groupe africain souhaite qu’une attention soutenue soit accordée à certaines questions lors de cette 77ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies parmi lesquelles : le développement de l’Afrique qui fait partie des huits grandes priorités de l’ONU déjà annoncées dans plusieurs résolutions de l’assemblée générale.