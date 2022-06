Kemi Séba au Niger : Le printemps des oiseaux de mauvais augure commence

Sur un élan panafricanisme débridé doublé d’un populisme à outrance, Kemi Séba et compagnie font feu de tout bois pour enrôler et endoctriner un maximum de jeunes africains à une cause ambiguë. Cet embrigadement est bien huilé au Niger avec la complicité des collabos locaux qui sont à quête d’une peau neuve politique.

Jusqu’où peut-on aller pour vendre de la poudre aux yeux et espérer une certaine popularité ? Ce pseudo-panafricaniste de Kemi Séba espère duper ses frères africains en leur miroitant la libération d’un continent du joug de l’impérialisme européen, de la France particulièrement dont il détient la nationalité. A Niamey depuis hier jeudi 9 juin 2022, Kemi Séba dit être invité pour une conference populaire du parti UNPP INCIN AFRICA afin de prendre part a cet évènement de parti politique satellitaire.

En effet, il faut être né de la dernière pluie pour gober les agissements honteux de ce populiste qui se prend pour le sauveur de l’Afrique.

On ne peut pas être panafricaniste et faire des montages éhontés des images d’autres pays pour justifier le combat d’un autre ! Récemment, Kemi Séba s’est même permis de vilipender certains Chefs d’Etats africains dont les présidents du Niger et du Bénin.

Aucun panafricaniste sérieux ne peut se permettre d’insulter un président démocratiquement élu en exercice pendant que lui-même copine avec des intérêts oppresseurs des peuples africains. La loi, la coutume et les bonnes mœurs africaines sont contraire à cela, d’ailleurs qu’elles prohibent littéralement.

Pour soutenir ses amis populistes nigériens, il vous souviendra que cet individu a, toute honte bue, puisé dans les archives d’un pays frère, le Burkina Faso pour prendre une image et la coller au Niger.

Ce qu’il ne comprend pas, c’est le fait que les réseaux sociaux ne sont heureusement plus l’apanage des seuls populistes ! Des esprits lucides peuvent démonter en pièces tout mensonge d’où qu’il vienne !

C’est un truisme de le dire, les individus de la trempe de Kemi Séba sont nombreux en Afrique et devraient avoir honte de leur comportement déshonorant !

Le Niger vit dans la quiétude, n’en déplaise à Kemi Séba et ses semblables ! Pour cette fois-ci encore, ils ont échoué à mettre le pays dans une posture inconfortable ! Il en sera ainsi de tout temps !