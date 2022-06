Verdict de la CEDEAO sur le contentieux électoral au Niger : Mahamane Ousmane s’est-il assagi ?

Le temps assagit les passions et les pulsions a-t-on coutume de dire ! Après le verdict de la CEDEAO tombé le 31 mai 2022 qui opposait l’Etat du Niger au Sieur Mahamane Ousmane sur le contentieux électoral, le candidat malheureux à l’élection présentielle de février 2021 sort de son hibernation. Il s’est adressé aux nigériens dans une narration longue ambiguë ce 9 juin 2022 où il dit prendre acte de ce verdict tout en faisant un état de la situation.

Remerciant ses amis collaborateurs et alliés dans cette aventure qui est à sa fin et donnant quelques motivations des objectifs visés et résultats recherchés, M. Ousmane se dit renforcer dans ses convictions par ce verdict de la CEDEAO.

Au demeurant, Mahamane Ousmane annonce : ‘’Jamais je ne privilégierai la force sur le droit. La démocratie se fonde aussi sur le respect des lois et règlements qui régissent l’Etat de droit. La Cour de Justice de la CEDEAO a rendu son verdict et en tant que démocrates, nous avons pris acte….. ‘’. Un message plein de discernement pour tous ceux qui pensent que la force doit être la règle.

En plus, Ousmane dit avoir fait le choix de privilégier la préservation de l’essentiel qu’est celui de la paix.

Cette attitude d’espoir et d’acceptation du sort doit inspirer plus d’un acteur politique au Niger afin que le pays poursuive inexorablement sa marche vers la démocratie, l’Etat de droit et le développement.

Par ailleurs, il faut le préciser Ousmane avait espéré dans cette requête être dédommager pour les préjudices qu’il estime avoir été causés à son égard mais en vain. Alors, on peut aisément se demander si finalement, c’est son intérêt à lui qu’il cherchait il ou celui du peuple nigérien ?