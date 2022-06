L’ANCIEN PRESIDENT  DU NIGER, SEM ISSOUFOU MAHAMADOU  EN VISITE DE PRISE DE CONTACT A OUAGADOUGOU EN TANT QUE MEDIATEUR

Après sa rencontre, à Accra, avec le Président en exercice de la CEDEAO, SEM Nana Akufo – Addo, Président du Ghana, le Président Issoufou Mahamadou, nommé médiateur par le 6ème sommet extraordinaire de l’organisation, ne perd pas le temps, il est déjà au Burkina Faso pour une visite de prise de contact avec les parties prenantes afin d’en faciliter le dialogue.

Le président Issoufou Mahamadou est rompu à la médiation et à la facilitation de dialogue, ses deux (2) mandats réussis et couronnés de succès à la tête du Niger ont révélé un homme d’état hors de commun qui a positivement marqué les scènes politiques sous régionale, régionale et internationale.

Le choix de la CEDEAO s’est donc porté sur une personnalité aguerrie et jouissant d’une extraordinaire et solide expérience pour mener à bien la médiation entre les parties prenantes au Burkina Faso.

Il appartient, donc, à toutes les parties prenantes à la crise Burkinabè de juger le Président Issoufou Mahamadou à l’œuvre de la médiation sans préjugés et même les parties qui émettent quelques réserves s’agissant de son impartialité seront très agréablement surprises de la conduite et de la qualité de la médiation.

L’ancien Président du Niger est le médiateur qu’il faut s’agissant de la crise qui secoue le peuple frère du Burkina Faso, il fera aboutir cette médiation pour le seul intérêt du peuple burkinabè avec brio dans l’honneur, la dignité et l’impartialité absolue.