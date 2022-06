Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a reçu les sportifs nigériens venus lui présenter les médailles dont celles en or qu’il ont remportées récemment lors des compétions

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a reçu vendredi en début de soirée 17 juin 2022, les sportifs nigériens venus lui présenter les médailles dont celles en or qu’il ont remportées récemment lors des compétions sportives notamment en Afrique.

Le Chef de l’Etat a félicité ces champions qui font honneur au Niger notamment Aminatou Seyni, championne d’Afrique en athlétisme sur 200 m.

Outre l’athlétisme, le Niger s’est distingué dans plusieurs disciplines sportives : boxe, taekwondo, para taekwondo, judo et scrabble.

Cette rencontre constitue « un symbole fort lorsque le Chef Suprême de la République reconnaît le mérite des fils et filles dignes de la République qui ont honoré l’image et le drapeau du Niger », a dit Elhadj Tiémogo Ibrahim, Conseiller Technique du Ministre de la Jeunesse et du Sport. « C’est une fierté, une forme de motivation pour cette jeunesse qui n’attendait que ce clin d’œil », a-t-il ajouté.

« Depuis son accession à la magistrature suprême du Niger, le Président Mohamed Bazoum n’a cessé de dire et de témoigner de son accompagnement à cette jeunesse-là. Et c’est une manière de dire à ces jeunes-là : nous sommes à votre écoute, vous avez toute notre attention. Soyez les ambassadeurs du Niger au niveau international », a-t-il poursuivi.

« La moisson est fort agréable, tout cela s’inscrit dans une dynamique nouvelle qui permet de dire que la nation est reconnaissante à ceux qui se battent et défendent les couleurs nationales », a souligné Elhadj Tiémogo Ibrahim.

« Et aujourd’hui, c’est le lieu de réitérer tous nos remerciements et notre reconnaissance au Chef de l’Etat. En effet, lors de cette rencontre, le Président de la République a réitéré son soutien au sport nigérien et s’est engagé à ce que, de façon substancielle, le budget du sport soit revu à la hausse », a -t-il affirmé.