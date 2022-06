Nécrologie: l’ ancien instituteur et ancien ministre des affaires étrangères du Niger de 1972 à 1974 SEM Boukary Sabo n’est plus

Allahou akoubar !

L’ ancien instituteur, l’ancien ministre des affaires étrangères du Niger de 1972 à 1974 du gouvernement de Diori Hamani, Boukary Sabo,vient de tirer sa révérence, aujourd’hui à l’hôpital de référence de Maradi, il rejoint ainsi son petit frère Gado Sabo, ancien chef de canton de Mayahi.

L ‘enterrement est prevu demain jeudi 22 juin 2022 à Mayahi.

À l’occasion de cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus émues à la grande famille SABO de Mayahi.

Que Dieu le plus puissant lui accorde sa grâce infinie et assure à sa descendance sa grande protection.

Au nom de la grande famille KADO MAGAGI et de ma petite famille, nous présentons nos condoléances les plus émues à la famille SABO.

Que son âme repose en paix !