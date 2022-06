OPÉRATION BA SANI BA SABO FAIT DES VICTIMES DANS LE RANG DES MAGISTRATS

Un ancien juge d’instruction au pôle économique a été écroué hier à la prison civile de Kollo. Il lui est reproché, entre autres, des faits présumés de corruption. La justice balaye devant sa porte, la volonté de juguler la corruption qui gangrène notre société se révèle et se renforce de plus en plus.

Les magistrats sont la colonne vertébrale de la lutte contre la corruption, la garantie de leur intégrité s’avère le préalable à la réussite de cette lutte. C’est d’ailleurs, le souci de l’article 11 de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) qui demande à tout Etat partie à cette Convention de prendre des mesures pour renforcer l’intégrité des juges et des services de poursuite et prévenir les possibilités de les corrompre sans préjudice de leur indépendance.

Cet article souligne effectivement le rôle crucial des magistrats dans la lutte contre la corruption. Point de lutte contre la corruption sans magistrats indépendants et intègres.

En balayant devant sa porte la justice envoie un signal fort s’agissant de la lutte sans merci contre la corruption dans notre pays.