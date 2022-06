Forum sur la Perspective transversale des dynamiques entrepreneuriales: Favoriser et promouvoir l’entreprenariat des jeunes au Niger

L’ONG Jeunesse Action et Leadership en collaboration avec l’ UNFPA et d’autres partenaires organise du 27 au 28 juin 2022, un forum sur la perspective transversale des dynamiques entrepreneuriales au Centre des Conférences Mahatma Gandhi de Niamey. Placé sous le thème : « Entreprenariat des jeunes et développement local », ce forum est un cadre d’une grande réflexion pour favoriser et promouvoir l’entreprenariat des jeunes au Niger. Durant ces deux jours, plusieurs activités sont prévues notamment : la rédaction d’un livre blanc, l’organisation des panels sur le développement de l’entreprenariat au Niger, développement des clusters territoriaux et renforcement du rôle du secteur privé, etc. A tout point de vue, l’organisation d’un tel forum est nécessaire quand on sait qu’au Niger, plus de 70% des nigériens sont des jeunes.

En procédant à l’ouverture de ce forum, le Premier Ministre Chef du Gouvernement, SE. Ouhoumoudou Mahamadou a déclaré que la présence massive de jeunes à ce forum est l’expression de la forte attente de cette frange de notre population face aux défis qui plombent leurs capacités d’entreprendre. La réponse favorable pour patronner cet important évènement symbolise l’engagement déterminant du Président de la République, Chef de l’Etat , SE. Mohamed Bazoum et celui du Gouvernement à être au côté des jeunes pour ensemble relever les défis.

Dans son discours d’investiture du 2 avril 2021, rappelle SE. Ouhoumoudou Mahamadou, le Président de la République, Chef de l’Etat a réaffirmé avec force cet engagement. (…) « Cet engagement a également été pris en compte dans la déclaration de la Politique Générale du Gouvernement où à l’axe 7, il est prévu d’apporter une réponse fructueuse à la question de l’insertion professionnelle à travers la mise place des mécanismes de financement approprié afin de faire des jeunes un véritable acteur de développement. L’intérêt des plus hautes autorités du Niger pour la jeunesse réside du fait que les jeunes constituent une plus large part de la population » a déclaré SE. Ouhoumoudou Mahamadou.

Selon SE. Ouhoumoudou Mahamadou, le Gouvernement du Niger est résolument engagé à promouvoir l’emploi des jeunes en témoigne la création des ministères en charge de l’entreprenariat des jeunes, de la formation professionnelle avec un accent particulier sur la formation des jeunes, et plusieurs structures d’accompagnement des petites et moyennes entreprises. « Notre ambition est de promouvoir les petites et moyennes industries en faire des structures performantes qui créent de l’emploi, la richesse, etc, et contribuent significativement à la croissance économique de notre pays.

Si nous volons contribuer à la croissance économique inclusive à travers la création des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, des industries innovantes, il nous faut des entrepreneurs bien formés » avant d’assurer que le Gouvernement s’engage à prendre en compte les conclusions, recommandations, etc. issues de ce forum.

Auparavant, le président de l’ONG Jeunesse Action et Leadership, M. Tcherno Ali Diallo a précisé que ce forum se veut un espace pour discuter sur les voies et moyens pour faire de l’entreprenariat et de l’auto-emploi la réponse aux défis de l’emploi des jeunes aux de l’immigration des jeunes, etc. « Cette activité sera un cadre d’échange et des réflexion sur l’entreprenariat des jeunes, la problématique de l’emploi, la participation des jeunes aux actions de développement local.

Les résultats qui en découleront seront suivis par une Task-Force des experts avec un contenu de recommandations adressées au Gouvernement » a précisé le président de l’ONG Jeunesse Action et Leadership, M. Tcherno Ali Diallo.

Pour rappel, l’ONG Jeunesse Action et Leadership, porteur de cette initiative est de droit nigérien, qui intervient dans le domaine du développement de l’emploi, l’employabilité, l’entreprenariat des jeunes, le renforcement des capacités, le leadership des jeunes, la sensibilisation, des plaidoyers pour la promotion de la jeunesse, le développement durable, etc.