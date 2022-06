Clôture du forum sur la perspective transversale des dynamiques entrepreneuriales

Les travaux du forum sur la perspective transversale des dynamiques entrepreneuriales, initié par l’ONG Jeunesse Action et Leadership en collaboration avec l’ UNFPA et d’autres partenaires a pris fin ce mardi 28 juin 2022 au Centre des Conférences Mahatma Gandhi de Niamey.

Durant deux jours d’intenses réflexions, les participants ont été édifiés sur plusieurs thématiques en lien avec le thème central: « Entreprenariat des jeunes et développement local ». Ce forum a constitué un véritable cadre de réflexion et de partage d’expérience pour favoriser et promouvoir l’entreprenariat des jeunes au Niger.

Ainsi, des comités ont été mis en place pour l’élaboration d’un livre blanc, contenant des propositions pertinentes sur l’entrepreneuriat des jeunes et le suivi des recommandations et conclusions de ce forum. A tout point de vue, ce forum a répondu aux attentes des participants. Les objectifs sont largement atteints.

Lors de la clôture des travaux, la ministre de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes, Salamatou Gourouza Magagi a rappelé que ce forum a été voulu comme un espace de discussion sur les voies et moyens pour faire de l’entrepreneuriat la réponse aux défis de l’emploi, de l’immigration et de la sécurité dont les jeunes sont la couche vulnérable la plus exposée.

Selon elle, les thématiques qui ont été présentées sont en total cohérence avec la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et les réflexions produites à cet effet, très inspirantes pour insuffler des dynamiques nouvelles tendant à mieux rationaliser les interventions futures.

Par ailleurs, la ministre de l’industrie et de l’entrepreneuriat des jeunes a précisé que la

promotion de l’entrepreneuriat est une mission de proximité par excellence dont l’accomplissement doit être centré sur le territoire afin de prendre en compte ses spécificités et les ressources qu’il recouvre en vue de leur exploitation entrepreneuriale optimale.

C’est dans cette démarche que des très riches témoignages, communication et discussions ont eu lieu sous la conduite du comité scientifique dudit forum.

Une approche dite »terroir » a été conçu et développé aux participants, essentiellement composés des jeunes.

»Au vue des résultats atteints, la ministre en charge de l’entrepreneuriat a manifesté son sentiment de totale satisfaction tout en remerciant les acteurs pour la qualité des travaux et surtout eu égard à la contribution pour cette initiative pour la promotion de l’entrepreneuriat consolidé dans chaque terroir du Niger et qui présente aux jeunes et acteurs de l’écosystème entrepreneurial au description détaillée du bassin de l’entrepreneuriat.

»La mise en place de cette approche terroir de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes est un scénario gagnant et en cohérence avec le discours programme d’investiture de SE. Mohamed Bazoum, Président de la République, Chef de l’Etat, discours traduit en orientation opérationnelle dans la déclaration du politique générale du Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou » a expliqué la ministre en charge de l’entrepreneuriat des jeunes avant d’annoncer que son département ministériel réfléchira sur la faisabilité d’une mise en place de cette approche, notamment en lien avec les plans de développement communaux, régionaux, etc.

Une mention spéciale à été faite à l’intention des partenaires techniques et financiers qui ont bien perçu la pertinence de l’objet de ce forum et apporté leur contribution à la tenue effective des assises.