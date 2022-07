Tribune Citoyenne: BAZOUM Mohamed, Siffler la  fin de  la recréation politique

Comme dirait le philosophe « to be or not to be,… » ?

N’est ’-il pas temps de réécrire une nouvelle Page politique et historique de notre pays sur une base de fraternité vraie retrouvée, et de sauvegarde de l’intérêt supérieur de la Nation ?

La pressente réflexion a pour ambition de montrer que cela est possible, en mettant en exergue des déterminants pour y parvenir.

Rappel succinct du Contexte sociopolitique

Au regard des défis immenses de développement à relever , qui du reste ne sont pas solutionables sur quatre Générations, à plus forte raison sur un Mandat Présidentiel, il est important que notre pays s’inscrive résolument dans la voie du Travail hard , le seul qui soit véritablement libérateur .

Le verdict du Tribunal de la CEDEAO , accepté par le Président Mahamame Ousmane peut et doit marquer le point de départ de cette avancée claire dans la voie du Travail, c’est-à-dire l’accélération de la mise en œuvre du Programme politico-économique pour lequel le Président BAZOUM Mohamed a été élu .

Le temps de la politique doit céder la place à celui de la construction nationale. Cela est d’autant plus impérieux que les incertitudes au plan international s’amplifient , créant des contraintes supplémentaires à l’ensemble des pays, particulièrement aux pays sous-développés .

Le Déterminant principal du succès sera la capacité de mobiliser les populations , avec enthousiasme autour d’Actions publiques impactant positivement leurs conditions de vie .

Le Président BAZOUM Mohamed ne peut être maintenu continuellement dans une posture de surcharge par la gestion ‘’ des petites choses’’ , de complotites politiques, au lieu de prendre la hauteur pour avancer résolument vers l’implémentation de Programmes de développement véritablement structurants .

Naturellement cela suppose également que nous acceptions de revisiter le Modèle de gestion des Affaires publiques qui est routinier , improductif dans plusieurs de ses compartiments , et couteux pour le Budget de l’Etat .

C’est le lieu de souligner que les contre-valeurs sociales ont proliféré dans tous les compartiments de la Société. Leur élimination nécessite une lutte de chaque instant , impliquant toutes les Filles et tous Fils de notre pays qui acceptent de redevenir Nigériens Tout Court ( NTC) , des Citoyens qui placent l’intérêt supérieur du Niger au-dessus de toute considération .

Cela n’est pas compliqué ! Comme nous l’avons abordé dans des réflexions antérieures , il suffit pour toute Action publique , de se poser les bonnes questions , de privilégier le questionnement sans état d’âme sur leurs opportunités , leurs pertinences , sur les Forces et les faiblesses des Acteurs en cause , et de s’attaquer à ce qui ne marchent pas , voire d’innover .

De ce point de vue il faut mettre fin à la diversion sur des questions comme la limitation des naissances , la règlementation des cultes . Tous les Programmes non structurants , qui détournent l’énergie sociale , et qui à court terme n’apportent rien aux conditions de vie des Populations , doivent être déclassés en termes de priorité . Il en est de même des Actions de lutte contre la Corruption . Cette Activité devrait être laissée à la discrétion des Institutions dont la mission est de les déceler, et de les combattre. Sur ce chapitre il faut souligner que nous avons une Société civile efficace et en alerte. Le Président de la République doit s’assurer simplement que les Institutions en question font leur Travailavec les moyens requis.

De ce point de vue également nous devrions nous concentrer sur les Partenariats extérieurs contributifs, maximiser les avantages de proximité géographique sur le plan de la promotion des Affaires économiques, de la lutte contre le Terrorisme.

Notre intérêt de pays en construction, doit nous guider à sauvegarder des Relations pragmatiques avec des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou d’autres , ce , malgré les contextes politiques qui peuvent y prévaloir.

Les pays Européens qui sont considérés comme les chantres ou modèles de Démocratie, ne sont-ils pas dans des Relations Diplomatiques et d’Affaires pragmatiques, avec des pays qui sont à mille lieux de l’idéal démocratique au sens européen du terme ?

Par exemple concernant le Mail sans préjudice des Postures politiques de la CEDEAO, nous devrions pouvoir de façon intelligente, rétablir des Relations fraternelles avec leurs Dirigeants. Et pour ce qui est du Burkina Faso nous devrions veiller à les sauvegarder.

Il convient de souligner que notre pays lui-même est toujours en transition démocratique. Nous venons de connaitre la 1 ère passation du pouvoir entre deux (2) Présidents démocratiquement élus.

D’ailleurs cela nous cause notre ‘’Malaise Hollandais’’ politique à la nigérienne, ou nous vivons la coexistence de deux Images de Présidents.

Avant de terminer avec le contexte introductif, il nous parait important de souligner certains traits de caractère chez le Présidente BAZOUM Mohamed, qui naturellement influent sur sa Méthode de gouvernance (MG-BM ) . Des traits de caractère qui sont à la fois un atout et une faiblesse. Il s’agit de son volontarisme et son engagement patriotique.

Dans certaines Tribunes nous avons essayé d’identifier l’origine de tels traits de caractère chez l’Homme. Nous en sommes arrivés à les expliquer par son Education nomade , qui forme à la générosité, à la solidarité, à la patience, à la disponibilité ; et la spontanéité dans les Relations Humaines.

En ce qui concerne l’attachement à la Patrie, l’explication réside dans son Parcours syndicale, dans le militantisme panafricaniste engagé, et dans son parcours politique fait de loyauté, également fait de respect des Biens Publiques.

Voilà pourquoi il est débordant d’énergie et de volonté ; Il veut être sur tous les Fronts, surtout que la Machine administrative ne suit pas la cadence qu’il tente d’impulser. Toutefois il y a un inconvénient majeur que lui-même reconnait, lors qu’il dit qu’ « après un certain Age on ne refait par le caractère d’un Homme ».

Cet inconvénient c’est le fait que le Chef étant le dernier recourt, une fois qu’une Décision est prise, ou qu’un Discours est tenu dans la spontanéité , il est difficile d’en atténuer les effets si toutes fois il s’avère que des difficultés techniques ou opérationnelles peuvent se poser dans leur mise en œuvre. Parfois les Décisions sont prises mais dans le souci de vouloir rapidement satisfaire des Besoins, il n’est pas fait d’étude des options, pour obtenir la maillure Solution. Ainsi expliquons-nous par exemple, la mésaventure vécue avec des Amphithéâtres en en tentes, au lieu de chapiteaux aux normes admises internationalement.

Au demeurant ce Contexte étant rappelé, nous devons composer avec les aouts liés au caractère du Président , et aider à faire avancer les Choses . Ne dit-on pas que celui qui n’a pas de défaut n’a qu’à lever le doigt .

De l’impératif de la mobilisation

Populaire citoyenne

Après un An sur le terrain, pratiquement seul, un an en réalité de tentative de consolidation des Acquis, il est plus que temps d’avancer dans une démarche qui mobilise tous les Nigériens autour des Enjeux de développement de notre pays.

La survie de notre pays dans un environnement international plein d’incertitudes, puis son véritable épanouissement socio-économique, sont tributaires de notre capacité à nous tous, de nous mobiliser ensemble, au-delà des obédiences politiques, des sectarismes professionnels, et autre pour nous investir dans la bataille du développement.

Le Président Bazoum Mohamed a toujours été dans cette disponibilité, il s’agit à présent d’identifier des Cadres de concertation innovants , et intelligents pour impulser cette dynamique , qui dépasse l’exercice du Dialogue politique au sein de CNDP.

D’ores et déjà, de façon non exhaustive nous entrevoyons deux chantiers possibles sur lesquels le Président de la République peut engager une mobilisation populaire.

Il faut décourager les Pensées divisionnistes, sectaristes agrippées à de petits intérêts, pour oser la grande ouverture à toutes énergies constructives, et libérer les Compétences et les Intelligences.

Des chantiers possibles de mobilisation citoyenne

Il s’agit d’une démarche prospective qui consiste à faire en sorte que les Citoyens s’approprient d’un Projet , d’un Programme ou d’une Activité publique , dans sa complexité , ses implications , ses enjeux , pour se projeter vers l’Avenir . C’est un préalable essentiel si l’on veut obtenir les meilleurs scenarios qui structureront notre futur, (les Rencontres d’Appropriation Citoyenne, les RAC).

A défaut , ce serait la continuité dans la routine , le surplace dans certains domaines et , la régression du fait de la prévalence quasi générale des contre-valeurs ( corruption, recherche de la facilité, régionalisme , intolérance multiforme, divers conflits , incivisme , vacance de l’Etat et du sens de la Patrie etc. ) .

3.1. Des Assises Nationales sur la Défense de la Patrie

Sur cette question hautement prioritaire, nous avons publié une Tribune dans laquelle, nous invitions à la tenue d’une RAC Défense et Sécurité.

Dans la mesure où nous sommes d’accord que la Défense d’un pays ne saurait être uniquement l’Affaire des Forces de défense et de Sécurité (FDS),ou du Présidente de la République tout seul , certes son Devoir Constitutionnel , nous devrions donc repenser notre approche de la question sécuritaire .

Malgré la détermination de nos FDS, leur engagent patriotique, le dévouement et le volontarisme du Président de la République dans la guerre contre le Terrorisme et les autres formes de banditisme, nous gagnons des batailles. Il nous faut gagner la Guerre aussi . Cela implique la participation de toutes les Filles et de tous les Fils du Niger, chacun avec sa capacité et son Expertise.

Par exemple comment nous assurer que les Prières conscientes et collectives sont organisées, si les Oulémas ne sont pas formellement associés à une démarche nationale de mobilisation. C’est valable pour les autres Obédiences religieuses.

De ce point de vue la question sécuritaire à Tillabéry par exemple ne devrait pas être l’affaire des Ressortissants de la Région de Tillabéry uniquement. Leurs Frères et Sœurs des autres Régions doivent être dans la solidarité active et le soutien. Un Forum spécifiquement concentré sur une région donnée, conduit à une solution pas nécessairement dynamisante. C’est pourquoi il faut réfléchir à une démarche à caractère national, qui associerait toutes les bonnes intelligences du Pays pour faire des suggestions. Une des Finalités de ces Assises nationales citoyennes est l’opportunité qu’elles offrent, de faire internaliser par tous , les Stratégies et politiques retenues, de mobiliser les citoyens sur la base de leur pleine conscience des Enjeux.

Pour ce faire un Panel de Haut niveau pourrait être mis en place, pour suggérer un Format des Assises en question, les modalités pratiques de leur Organisation, et de leur Tenue effective.

En l’occurrence notre pays regorge de Personnalités de grandes qualités morales, et socio-professionnelles qui peuvent être associées à un tel Projet , s’il advenait que la Proposition retienne l’Attention des Hautes Autorités du pays .

De façon non exhaustive nous citerons des Personnalités comme Mahamadou DANDA , ancien Premier Ministre , Mr Akoli Daouel ancien Ministre, ancien Député National, ancien 1 er Vice-président du CESOC , Mr Katambe Issufou ancien Ministre de la Defense , Mr Mounkaila Goumandakoye ancien Responsable Afrique du PNUE à Nairobi, Mme Aichatou Mindaoudou, Mme Bayard Mariama Gamatche, Mr Mohamed Anako et Ewangue Mohamed respectivement président Conseil Régional d’Agadez, et Haut Cadre à la HACP, Mr Issoufou Kado Magagi Panafricaniste , ancien leader syndicaliste , Mr MAIGA Amadou Adamou Conseiller spécial du Présidant de la République , Mme Traore Salamatou de l’ONG Dimol , etc.

Des Assises nationales de la Ruralité

Les Contraintes multiples d’ordre sécuritaire qui affectent la capacité de production du monde rural ( crise sanitaire , guerre en Ukraine) , les changements climatiques , nous interpellent sur notre capacité de riposte pour assurer l’alimentation des populations nigériennes.

Plus que jamais la ruralité devient un secteur stratégique prioritaire, autour duquel une mobilisation est nécessaire en vue d’en tirer tous les profits possibles.

Une question simple mais pertinente dans le domaine de l’agriculture, est par exemple celle de savoir si la politique de promotion des cultures de contre-saison , conjuguée à celle de la distribution gratuite ciblée de vivres , à des populations impuissantes devant les caprices de la Nature, sont des solutions viables et durables pour garantir l’autosuffisance alimentaire ?

Devant la dispersion des efforts et des énergies dans le secteur rural, et surtout pour assurer un succès au Programme pôle agro-industriel par Région, il serait bien que des Assises d’appropriation citoyenne, dans l’esprit de ce qui a été proposé pour la Défense de la Patrie, soient organisées.