L’Autorité De Régulation Et De Sûreté Nucléaires Présente Son Rapport Annuel D’activités

Le directeur général de l’Autorité de Régulation et de Sûreté Nucléaires, Pr Habibou Abarchi a présenté le vendredi 1er juillet dernier, le rapport annuel d’activités de l’institution. La présentation de ce rapport aux autorités est conforme à la loi 2016-45 du 06 décembre 2016, portant création de l’ARSN. Cette loi fait obligation au directeur général de ladite institution de présenter chaque année un rapport d’activités aux autorités du Niger.

Peu après la présentation de ce rapport, le directeur général de l’ARSN a déclaré que le Chef du Gouvernement a accueilli le document avec beaucoup d’intérêt, parce qu’il s’agit ici de la vie des êtres et de l’environnement. Selon lui, le Premier ministre attache un grand intérêt à ce rapport. Le Chef du gouverment transmettra ce rapport aux spécialistes du domaine, pour qu’il soit exploité et que des recommandations soient exécutées, a-t-il ajouté. « Ce document est un rapport technique d’activités annuelles. Un fois ce rapport approuvé par le conseil de régulation, il doit être transmis au Premier ministre », a expliqué le directeur général de l’ARSN.

Il faut dire qu’en matière de nucléaire, le Niger est classé parmi les 5 premiers pays producteurs d’uranium. Donc cet enjeu d’uranium dans son utilisation pacifique est d’une très grande importance. Les autorités de notre pays sont sensibles, conscients des enjeux que cela représente et portent toute l’attention qu’il faut à cette Autorité pour qu’elle puisse protéger les êtres, l’environnement, etc. », a rassuré Pr Habibou Abarchi avant de notifier que l’ARSN doit réguler et créer les conditions de sûreté de l’utilisation de tous les rayonnements qui sont susceptibles de porter atteinte à la vie et la santé des êtres et l’environnement, plus particulièrement l’être humain.

Pour rappel, l’ARSN est une autorité administrative indépendante qui a pour principale mission de veiller à la régulation, au contrôle, à l’information, ainsi qu’à la sensibilisation du public sur les sujets se rapportant à la radioprotection, à la sûreté et à la sécurité nucléaires au Niger.