Communiqué du Ministère des Finances relatif au recensement biométrique des agents de l’Etat

Dans le cadre de la maîtrise des effectifs des agents de l’État et de la masse salariale, des multiples efforts ont été déployés par le Gouvernement, dont une importante opération de recensement biométrique des agents de l’État, réalisée en 2019, avec l’appui de la Banque mondiale.

Les résultats de ce recensement ont été audités et confrontés aux données exploitées par le Ministère des Finances pour la paie des salaires.

Cet audit a consisté en une série de travaux ayant impliqué l’ensemble des Directeurs des Ressources Humaines (DRH) des Ministères et Institutions de l’État, le Ministère des Finances et celui de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Ces travaux ont permis d’obtenir les résultats suivants :

1. Une liste des agents recensés et reconnus par les DRH ;

2. Une liste des agents non recensés et reconnus par les DRH ;

3. Une liste des agents de l’État dont la situation administrative reste à clarifier.

Une commission, présidée par l’Inspection Générale des Finances (IGF) a été créée pour gérer les cas de litiges et de recours.

Le Ministère des Finances invite tous les agents à prendre attache avec leurs gestionnaires des ressources humaines au niveau central ou déconcentré, chacun en ce qui le concerne, pour connaitre leurs situations administratives avant le 15 juillet 2022.

Des mesures conservatoires seront prises pour tous les agents dont les situations ne sont pas clarifiées, à l’occasion de la paie des salaires du mois d’août 2022. Ces agents doivent déposer auprès de l’IGF au plus tard le 29 juillet 2022 leurs dossiers comprenant les pièces suivantes :

1. Un arrêté d’intégration ou de nomination ;

2. Un arrêté d’affectation ;

3. Un arrêté de mise à disposition du ministre en charge de la fonction publique ;

4. Un certificat de prise de service ;

5. Une attestation de service régulier.

Par ailleurs, le Ministère des Finances informe les agents non recensés que des opérations de rattrapage seront organisées pour le recensement des agents absents du fichier biométrique. Le calendrier des opérations sera publié bientôt.

Pour toute information complémentaire, les agents doivent prendre contact avec le gestionnaire des ressources humaines dont ils relèvent, le Ministère des Finances (Direction de la Solde, Direction de l’informatique Financière) ou le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (Direction de l’informatique).

Fait à Niamey, le 05 juillet 2022