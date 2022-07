Le Président Mohamed Bazoum Participe Aux Festivités Dominées Par Un Grand Défilé Militaire

Le Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum a regagné Niamey, hier soir, de retour d’Alger où il a pris part, à l’invitation du Président Abdelmadjid Tebboune, aux cérémonies commémorant le 60ème anniversaire de l’indépendance de la République Populaire et Démocratique d’Algérie, conquise le 5 juillet 1962. Cet événement placé sous le sceau de la « défense de la mémoire » reflète l’intérêt accordé par l’Etat algérien à créer les liens entre la Révolution et l’édification de l’Algérie indépendante.

Hier, mardi 05 juillet 2022, le Président de la République, S.E.M Mohamed Bazoum, a assisté à la parade militaire d’ampleur inédite ayant marqué le clou des festivités commémoratives. On y notait également la présence de plusieurs autres Chefs d’Etat et d’un parterre de personnalités. La présence du Président Mohamed Bazoum à cet événement atteste de l’excellence des relations de solidarité et de fraternité entre le Niger et l’Algérie, unis par une communauté de destin, mais aussi des liens cordiaux entretenus par nos deux Chefs d’Etat.

Il faut dire que cette commémoration symbolise des hauts faits de l’histoire de l’Algérie. En effet, à l’issue d’environ huit ans de guerre entre les combattants algériens et l’armée française, les accords historiques d’Evian ont permis de mettre fin aux hostilités, le 18 mars 1962, ouvrant ainsi la voie à la proclamation, quelques mois plus tard, de l’indépendance de l’Algérie, le 5 juillet 1962. Cet événement fait suite à l’approbation de l’indépendance, quelques jours plus tôt, par 99,72% des voix lors d’un référendum d’autodétermination.

Le Chef de l’Etat était accompagné dans ce déplacement notamment de Hadjia Hadidja Bazoum, Première Dame ; M. Massoudou Hassoumi, ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération ; M. Mahamadou Mamane Sani, ministre du Pétrole ; M. Aminou Malam Manzo, Ambassadeur du Niger en Algérie et M. Ibrahim Sani Abani, Directeur de Cabinet du Président de la République.