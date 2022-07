Cérémonie officielle de remise du Rapport 2021 des activités de l’ARCEP au Chef du gouvernement: Le nombre d’abonnés mobiles passe de 12.300.000 en 2020 à 15.070.000 abonnés en 2021

La présidente du Conseil National de régulation des Communications Electroniques et la Poste (CNRCEP), Mme Bety Aïchatou Habibou Oumani, a présenté le Rapport annuel d’activité de son Institution, au titre de l’année 2021 au Premier Ministre, Chef du gouvernement, M. Ouhoumoudou Mahamadou, hier mercredi 13 juillet 2022, à son Cabinet.

A la tête d’une délégation de l’ARCEP qui l’accompagne, elle a souligné les bonnes performances qui ont été constatées au niveau des prestations des services de la Poste et des télécommunications, même si des défis restent à relever. Des perspectives ont été dégagées pour améliorer, encore plus ces prestations, selon les conclusions dudit rapport.

Répondant aux questions des médias, la présidente de l’ARCEP a indiqué que sa délégation est là pour remettre le Rapport d’activités de son Institution, au titre de l’année 2021, qui est une obligation de la loi d’ARCEP, en son article 12. « Par rapport à ces activités ont peut retenir qu’il y a eu des belles performances, notamment concernant, le nombre d’abonnés mobiles qui est passé de 12.300.000 en 2020 à 15.070.000 abonnés en 2021 ».

Pour Mme Bety Aïchatou Habibou Oumani, au niveau du taux de pénétration, de téléphonie mobile aussi une progression de 8 points a été constatée. Concernant le taux global d’internet, il a été enregistré une progression de 3%. Par rapport au chiffre d’affaires, un taux de progression de 14, 8% a été enregistré pour un montant de 267.633.000.000 FCFA. « Les défis a relevé sont ceux relatifs à l’investissement. Car cet investissement a chuté de 7%. Nous interpellons les opérateurs de téléphonie, qu’étant donné que le chiffre d’affaire a été bon en 2021, conséquemment, l’investissement aussi doit suivre cette évolution ».

Elle a indiqué qu’il faut qu’il ait un bon investissement pour des meilleurs services au profit des consommateurs. « Nous avons aussi un autre défi qui est relatif à l’acquisition de la 4 G. Sur les quatre (4) opérateurs présents au Niger, seuls deux (2) sont passés à la 4G. Donc, nous estimons que les deux (2) autres doivent aller vers cette 4 G, surtout qu’il y a certains pays qui sont déjà en train de faire l’expérimentation de la 5ème Génération (5G). Il faut que le Niger soit à la hauteur de ces pays en matière d’accès à l’internet».

Au niveau de la Poste, Mme Bety, estime qu’un important chiffre d’affaires a été relevé, qui est de 3.500.000.000 FCFA cette année.

C’est pourquoi, elle a saisi cette occasion pour féliciter les services postaux, tout en les appelant à poursuivre la digitalisation de ses services. « La Poste étant un prestataire de proximité et prisé par les communautés, nous estimons qu’en plus de ses nombreux produits digitalisés, dont le CCP qui sera sur le mobile et pourra donc atteindre des villages éloignés, de notre vaste territoire, cette Poste doit poursuivre ses actions de digitalisation de ses services ».

Malheureusement, a déploré la présidente de l’ARCEP, des indélicatesses ont été constatées au niveau de la Poste. En effet, selon elle, il a été recensé 36 opérateurs qui ne sont pas conformes à la loi. « Pour cela l’ARCEP va prendre des dispositions conformément à la règlementation ». « Nous interpellons donc les différents opérateurs et prestataires des services postaux, pour qu’ils se ressaisissent », a lancé la présidente de l’ARCEP.

S’agissant des perspectives relativement à ce secteur, Mme Béty Aïchatou Habibou Oumani a rappelé l’amélioration du cadre juridique et institutionnel du domaine des télécommunications, décidée le 7 mai 2021, lors d’une rencontre entre des acteurs des télécommunications et le Président de la République. « Ainsi, il a été décidé d’améliorer les différents moyens de contrôle de l’ARCEP, afin de nous permettre de mieux effectuer notre travail de régulation ».