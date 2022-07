La Mission Italienne De Soutien Au Niger (MISIN) A Un Nouveau Commandant : Le Général De Brigade Liberato AMADIO Succède Au Général De Brigade Aérienne Davide CIPELLETTI

La relève au commandement de la Mission Italienne Bilatérale de Soutien dans la République du Niger (MISIN) entre le Général de Brigade Aérienne Davide CIPELLETTI (cédant) et le Général de Brigade Liberato AMADIO (successeur) a eu lieu le 7 juillet 2022 à la Base Aérienne 101 de l’Armée de l’Air du Niger à Niamey.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadrice d’Italie au Niger, S.E. Emilia Gatto et du Général de Division Aérienne Nicola LANZA De CRISTOFORIS, Commandant adjoint du Haut Commandement Opérationnel Interarmées de la Défense italienne (COVI) précédemment reçus par le ministre de la Défense du Niger, M. Alkassoum Indattou avec lequel ils ont discuté de la relation solide d’amitié et de collaboration entre l’Italie et le Niger. Ils ont saisi l’occasion pour souhaiter une coopération toujours plus fructueuse avec le personnel de la MISIN, selon les exigences opérationnelles du pays hôte.

Au cours de la cérémonie, au terme de six mois au commandement de la MISIN, le Général CIPELLETTI a mentionné les plus grandes contributions apportées par la mission. Parmi celles-ci, on note la formation d’environ 7000 militaires des forces de défense et de sécurité à Niamey, Agadez et Arlit dans un effort conjoint visant à renforcer les capacités de contrôle du territoire par les autorités du Niger et des pays de la coalition « Sahel » qui se traduisent par une lutte accrue contre les trafics illicites et les menaces pour la sécurité.

En outre, dans le domaine de la santé et de l’éducation, domaines prioritaires d’intervention définis par S.E.M. le Président de la République Mohamed Bazoum, la MISIN a lancé et conduit, au cours du seul premier semestre 2022, plusieurs projets avec des institutions civiles pour un montant de plus de 260 millions de CFCA.

Dans le domaines de la coopération et de la santé, en outre, la MISIN a poursuivi la formation, commencée en 2020, des paramédicaux provenant de nombreuses nations du continent africain, fréquentant l’École des Personnels Paramédicaux des Armées de Niamey (EPPAN).

Le projet de construction du Centre d’Expertise de Médecine Aéronautique du Niger (CEMEDAN), qui assurera une pleine autonomie dans la réalisation des examens médicaux pour la délivrance des aptitudes médicales et juridiques au profit du personnel pilote et technique opérant pour l’Armée de l’Air, mérite une mention particulière. Cette capacité pourra également être offerte aux nations partenaires du Niger, faisant du pays un centre de référence international.

Le Général CIPELLETTI en saluant les amis et les invités, a indiqué que c’est “ un honneur” qui lui a été fait à travers la possibilité qui lui est donnée de travailler côte à côte avec eux. Il les a remerciés pour les merveilleuses expériences vécues, en soulignant que le Niger « sera toujours dans ses pensées et dans son cœur » même une fois rentré en Italie. En utilisant l’expression hausa « na baku rabin hangna » (je vous donne la moitié de mon chemin), il a souhaité rencontrer à nouveau ses collègues et amis avec qui il a collaboré ces six derniers mois.

En concluant son intervention, le Général CIPELLETTI a remis au Général AMADIO, nouveau Commandant de la MISIN, le « drapeau » de la mission, confirmant de fait le transfert de responsabilité entre les deux Commandants. Ensuite, le Général de Division Aérienne Nicola LANZA De CRISTOFORIS a pris la parole en rappelant, dans le cadre de la coopération militaire en matière de sécurité, la réponse italienne à plusieurs besoins formulés par les forces de sécurité et de défense du Niger et a confirmé l’engagement de la défense italienne à apporter plus de soutien aux institutions de sécurité du Niger.

L’Ambassadrice d’Italie au Niger, S.E. Emilia Gatto, en remerciant le Commandant cédant, a rappelé que, dans un contexte de lutte globale contre le terrorisme, l’Italie (et en particulier la MISIN) joue un rôle essentiel dans le soutien au peuple nigérien qui est confronté à des défis complexes touchant l’ensemble de la région du Sahel.

La Mission Italienne Bilatérale de Soutien en République du Niger (MISIN) est née en 2018 des accords de coopération temporaire entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Niger. Le contingent est composé du commandement de mission, des unités de soutien logistique et opérationnel, des équipes mobiles d’entraînement (MTT) et de l’unité de Coopération Civile-Militaire (COCIM).

La devise latine de la MIBIL, « NON NOBIS SOLUM » signifie « nous sommes là pour vous, pas seulement pour nous », pour signifier le profond engagement des militaires italiens aux côtés du peuple nigérien.