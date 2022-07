Une nouvelle dynamique de coopération et de solidarité entre le Niger et le Tchad

Le Président de la République, M. Mohamed Bazoum, a effectué, du 13 au 14 juillet 2022, une visite de travail de 48 heures, à N’Djaména, au Tchad. Le renforcement des liens de coopération existant entre les deux pays amis et les deux peuples liés par le sang, l’histoire et la géographie était au centre de cette visite.

A cette occasion, SEM. Mohamed Bazoum a été élevé, par le Président du Conseil Militaire de Transition (CMT), le Général Mahamat Idriss Deby, à la Dignité de Grand-Croix dans l’Ordre National du Tchad. Ce fut aussi une occasion pour les deux pays de procéder à la signature d’un nouvel accord dans le domaine de la sécurité.

Au cours d’une conférence de presse conjointe qu’ils ont animée, les deux Chefs d’Etat ont tout naturellement abordé la question sécuritaire, dans le contexte marqué par le retrait du Mali de la force conjointe du G5 Sahel. Sur cette question, les Présidents Mohamed Bazoum et Mahamat Idriss Déby ont émis une convergence de vues. En effet, a indiqué le Président Bazoum, ‘’la décision du retrait du Mali du G5 Sahel est un épisode qui sera dépassé, il y aura bientôt une réunion’’ entre les quatre autres alliés dans le G5 sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso et Mauritanie) ‘’pour faire en sorte que le G5 Sahel soit viable’’, a confié le Président Mohamed Bazoum. ‘’Nous n’avons pas considéré que c’est terminé pour le G5 Sahel, nous allons nous battre’’, a-t-il dit.

Pour sa part, le Président tchadien, après avoir rappelé que le G5 Sahel a été créé au Mali, a exprimé son regret pour le départ de ce pays de la force conjointe très active dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières. ‘’Nous restons optimiste et espérons qu’il revienne sur sa décision’’, a-t-il souligné.

Toujours, au sujet de la lutte contre le terrorisme, le Président Mohamed Bazoum a souligné toute l’importance de créer le cadre et les conditions d’une synergie d’actions ‘’pour éviter que l’on soit déstabilisé’’.

Dans cette même optique, le Général Mahamat Idriss Deby Itno a déclaré qu’à l’issue de la rencontre élargie, le Tchad et le Niger ont signé un accord de coopération sécuritaire. “C’est un instrument de taille qui vient porter au firmament les excellents rapports entre les deux pays”, a-t-il dit.

« Nous nous félicitons de cette visite qui nous a globalement donné l’occasion de regarder dans le rétroviseur et de donner un nouvel élan à l’axe N’Djaména-Niamey en diversifiant nos domaines de coopération avec pour objectif de les porter à leur plus haut niveau possible », a conclu, le Chef de l’Etat Tchadien.