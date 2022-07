Nécrologie: l’État du Niger en deuil, Sanoussi Tambari Jakou n’est plus.

La triste nouvelle vient de tomber. Sanoussi Tambari Jakou n’est plus. Fondateur du parti PNA Al’oumma, ce chantre de la démocratie nigérienne fut l’un des plus grands animateurs de la Conférence nationale souveraine.

Acteur incontournable de l’instauration du multipartisme et de la liberté d’expression et de presse et la démocratie au Niger, ce savant hors pair à tout donné à la nation nigérienne. Enseignant chercheur à l’université Abdou Moumouni de Niamey, cet économiste de formation a forgé le talent de nombreux fils nigériens qui le pleurent aujourd’hui.

C’est la nation toute entière qui pleure aujourd’hui avec cette grandissime perte. Le Président de la République, SEM Mohamed Bazoum lui a rendu un hommage mérité en ces termes :

« C’est avec beaucoup de peine et de tristesse que je viens d apprendre la disparition de mon aîné et ami Sanoussi Jakou. En cette douloureuse circonstance mes pensées vont à son épouse Françoise et ses filles. La nation perd en lui un grand combattant de la liberté et de la démocratie, un homme féru d’histoire à la mémoire phénoménale ».

Le Groupe Tam-Tam Info se joint à la douleur de sa famille éplorée pour présenter ses condoléances émues.

Qu’Allah lui fasse miséricorde, lui pardonne et lui accorde sa djannat firdaouss.

Amine!