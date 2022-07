Appui Aux Forces Armées Nigériennes : 100 Véhicules Tout-Terrain À La Disposition Des FAN Pour Renforcer L’efficacité Des Interventions

Le ministre de la Défense Nationale, M. Alkassoum Indattou s’est rendu hier matin, dans les locaux de la Direction centrale du matériel de l’armée de terre (DCMAT) pour apprécier un important lot de véhicules 4X4 récemment acquis. Ces matériels roulants composés de 100 véhicules tout terrain performants et résistants financé sur fonds propres de l’Etat viennent renforcer les capacités opérationnelles des Forces Armées Nigériennes (FAN) dans leurs actions contre le terrorisme.

A son arrivée à la Direction centrale du matériel de l’armée de terre, le ministre de la Défense nationale a été accueilli par le Chef d’Etat-major des Armées (CEMA), le Général de Division Salifou Modi. Ensuite, un détachement des forces armées nigériennes a rendu les honneurs militaires au ministre de la défense nationale avant que la délégation ministérielle ne se rende sur le site où ces matériels sont minutieusement rangés. C’est ainsi que le ministre de la défense nationale a fait le tour de ces véhicules pour apprécier leur qualité et leur performance. D’amples explications lui ont été données sur les caractéristiques de ces moyens roulants.

Cette acquisition vient à point nommé car elle réconforte les forces armées nigériennes surtout l’armée de terre dans sa noble mission de sécurisation et de la défense de l’intégrité territoriale dans un contexte de menaces terroristes. Cet appui de l’Etat Nigérien à nos soldats contribuera aussi à accroitre la mobilité des unités des forces Armées Nigériennes (FAN) en les aidant ainsi à maintenir la pression sur les différents groupes armés terroristes qui cherchent à déstabiliser les régions

frontalières du Niger en s’attaquant aux paisibles populations voire aux symboles de l’Etat Nigérien. Cette acquisition traduit également

l’engagement et l’intérêt qu’accordent les autorités à la politique de protection de la population nigérienne en général et surtout celle vivant dans les zones les plus exposées.

Selon les explications reçues sur place, la qualité de ces matériels ne fait aucun doute car appréciée de tous compte tenu de leur résistance et leur mobilité exceptionnelle sur toute sorte de terrain. Ils sont connus pour leurs résistances aux froids et chaleurs ; les pneus peuvent résister et parcourir une distance de près de 50 km, ce qui permettra d’évacuer les soldats hors des zones de combat. De par leur qualité d’adaptation à tous les terrains, ces véhicules sont spécialement conçus pour la guerre.

Notons aussi que ces engins diesels se caractérisent encore par leur robustesse, leur adaptation aux climats désertiques, au transport des troupes avec 12 hommes à bord, leur autonomie en consommation de carburant avec de réservoir de plus de 106 litres pour parcourir de longues distances.