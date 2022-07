18ème Championnat Du Monde D’Athlétisme 2022 À Eugène Dans L’Oregon (Etats-Unis) : La Nigérienne Aminatou Seyni Qualifiée Pour La Finale Des 200m

La Ville d’Eugène dans l’Oregon, aux Etats Unis d’Amérique abrite du 15 au 24 juillet 2022, le Championnat du Monde d’athlétisme. Pendant une semaine, les meilleurs athlètes hommes et femmes de la planète tenteront de décrocher une ou des médailles mondiales. 48 épreuves (24 chez les hommes, 24 chez les dames) sont au menu de ces 18ème Championnat du monde d’athlétisme.

Déjà plusieurs athlètes continuent de marquer leur présence à cette messe mondiale d’athlétisme. Parmi eux figure la ‘’gazelle’’ nigérienne Aminatou Seyni qui vient de se qualifier pour la finale des 200m devant la jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Après avoir perdu la qualification en demi-finale des 100m le dimanche dernier, notre compatriote a arraché la qualification en finale des 200m. Devant plusieurs concurrentes dont la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce la ‘’Gazelle’’ nigérienne a réussi son départ et a réalisé un chrono de 21’98, battant ainsi son propre record national.

Cette performance laisse croire à un bon espoir pour la suite de la compétition. Déjà, à ce stade elle fait parler de son pays le Niger au plan mondial. Sur les réseaux sociaux, plusieurs compatriotes ne cessent de lui adresser des messages de bonne chance. Les plus hautes autorités nigériennes, à leur tête le Président de la République, SE Mohamed Bazoum, suivent avec une attention particulière cette compétition.

Un soutien de taille pour Aminatou qui ambitionne de décrocher une autre médaille, l’or surtout, et hisser plus haut les couleurs nationales. Faire flotter le drapeau du Niger et retentir l’hymne national dans le ciel Américain.