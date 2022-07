Les Forces Armées Nigériennes et l’US Air Force discutent de la sécurité dans la région

Base aérienne nigérienne 201, Niger – Le Commandant du 409e Groupe Expéditionnaire aérien de l’US Air Force, le Colonel Kevin Lee et le Commandant de la zone de commandement N2 des Forces Armées Nigériennes, le Colonel Abdoulaye Ango ont tenu une table ronde le 12 juillet 2022 autour de la passation de commandement du 724e Escadron de la base aérienne expéditionnaire.

Les discussions qui ont suivi cette cérémonie de passation ont porté sur la relation étroite entre les orces militaires américaines et les forces armées nigériennes, ainsi que sur les intérêts de sécurité partagés au sein de la communauté d’Agadez. « Il y a eu de bonnes relations avec les forces américaines et beaucoup d’actions pour aider la communauté locale à Agadez », a déclaré le Gouverneur de la region, M. Magagi Maman Dada. « Nous espérons que le soutien se poursuivra car il y a beaucoup d’insurrection et d’insécurité dans la région et il est impératif de lutter contre cela » a-t-il poursuivi.

S’appuyant sur ces relations solides et fondamentales, les priorités de l’US Air Force travaillent avec les FAN vers un objectif commun : de paix et la stabilité dans la région. Pour le Colonel Lee, la réunion était importante pour discuter de sujets de sécurité afin de partager les réflexions et les idées nécessaires pour garantir une puissance aérienne sûre, fiable et flexible en Afrique du Nord et de l’Ouest, et les opérations de la Base Aerienne 201 sont essentielles au succès de la mission.

Pour rappel, le gouvernement nigérien a demandé au Commandement américain pour l’Afrique de déplacer le Centre de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de Niamey à Agadez en 2019. Géographiquement et stratégiquement, Agadez présente une option attrayante pour baser les ressources ISR compte tenu de sa proximité avec les menaces dans la région et de la complexité des opérations. Cette décision améliore la capacité du Commandement américain pour l’Afrique à faciliter le partage de renseignements avec les partenaires africains.

Le Colonel Ango a remis à l’ancien Commandant de la Base Aerienne 201, le Lieutenant-Colonel Jacobson, un prix et un certificat de témoignage pour son travail avec les forces armées nigériennes en étant d’abord un bon partenaire, puis a remercié le Colonel Lee et le Lieutenant-Colonel Barrett pour leur relation. Il a demandé aussi d’organiser un suivi de rencontre, puis d’organiser des réunions pour discuter de la sécurité dans la région.

Les partenariats en Afrique de l’Ouest restent essentiels pour contrer l’escalade de l’extrémisme violent dans la région tri-frontalière du Niger. Les aviateurs, gardiens et soldats situés à la base aérienne nigérienne 201 sont déterminés à poursuivre les opérations de maintien de la paix.