LE NIGER À L’HONNEUR AUX NATIONS UNIES : SEM ABDOU ABARRY NOMMÉ REPRÉSENTANT SPÉCIAL POUR L’AFRIQUE CENTRALE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, ANTONIO GOUTEREZ

SEM ABDOU ABARRY, ambassadeur du Niger auprès des Nations unies vient d’être nommé représentant spécial pour l’Afrique Centrale et Chef du Bureau régional des Nations unies par le Secrétaire Général, M. Antonio Gouterez. M. Abdou Abarry avait, avec honneur et dignité, représenté le Niger au Conseil de Sécurité des Nations unies, deux (2) ans durant de 2020 à 2022. Cette nomination illustre l’image d’une diplomatie nigérienne dont la voix porte de plus en plus sur la scène internationale.

Ainsi, M. Abarry succède à François Louncény Fall de la Guinée. Le Secrétaire général a félicité M. Fall pour son dévouement dans l’accomplissement de sa mission.

M. Abarry occupe actuellement le poste de Représentant permanent du Niger auprès des Nations-Unies à New York. Son expérience avérée dans le domaine des relations internationales va apporter un nouveau souffle à la gestion des opérations des Nations-Unies dans la sous-région.

Auparavant, M. Abdou Abarry a été représentant spécial du président de l’Union africaine (UA) et Chef du bureau de liaison de l’UA en République démocratique du Congo (2016-2019). Il avait également dirigé le bureau de liaison de l’Union africaine auprès de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Abuja, au Nigeria de 2014 à 2016.

Il faut rappeler que M. Abarry a occupé diverses fonctions au Ministère des Affaires Etrangères du Niger, notamment celle de directeur général des relations bilatérales (2011-2014). Il a été Ambassadeur du Niger en Belgique (2003-2011), accrédité simultanément en Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ainsi qu’auprès des Offices des Nations-Unies à Genève et à Vienne, de la Commission de l’Union Européenne et du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. De 1999 à 2003, il a été conseiller diplomatique du président et directeur général du protocole d’État. Avant cela, il a été conseiller à la Mission permanente du Niger auprès des Nations unies à New York (1992-1997).

M. Abarry est titulaire d’une maîtrise en relations internationales de l’École Supérieure d’Administration et des Carrières Juridiques de Lomé, au Togo, ainsi que d’un diplôme de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun. Il parle le français et l’anglais.