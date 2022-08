Fin de la visite officielle de travail du ministre d’Etat Hassoumi Massoudou aux USA: Plusieurs rencontres et un bilan satisfaisant

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, SEM. Hassoumi Massoudou, vient d’achever sa visite officielle de travail aux Etats Unis d’Amérique sur une note de satisfaction. En effet, au cours de cette visite, le chef de la diplomatie nigérienne s’est entretenu avec plusieurs personnalités américaines, la coopération bilatérale entre les deux pays a été, largement, passée en revue.

Les autorités Américaines par la voix de monsieur Jake Sullivan à réitérer que les États Unis à date ont engagés plus de 140 millions de dollars en sécurité alimentaire, développements et aide humanitaire.

La rencontre du 29 Juillet 2022, entre le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, et M. Jake Sullivan du National Security Council organe en charge de la sécurité nationale auprès du Président Joe Biden, illustre entre autres, le rôle vital que doivent jouer les démocraties dans la lutte contre le terrorisme et l’instabilité politique.

Pour rappel, “le Conseil de sécurité nationale est un organe administratif rattaché directement au Président des États-Unis. Il a un rôle de conseil, de coordination et parfois d’impulsion sur les sujets de politique étrangère, de sécurité nationale, et plus généralement sur l’ensemble des questions stratégiques”.

Le ministre d’Etat Hassoumi Massoudou s’est, ensuite, rendu au Département d’Etat, où il a rencontré la Secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman, en présence de plusieurs directeurs et chefs de département au niveau de son département ministériel où les échanges portaient sur la coopération bilatérale entre nos deux pays.

Aussi, SEM Hassoumi Massoudou a expliqué et souligné le rôle extrêmement important que joue le Niger s’agissant de la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel lors de son entretien avec Mme Molly Phee, Assistante du Secrétaire d’Etat pour les affaires Africaines. Le Niger étant au centre des stratégies dans la défense et la lutte contre les forces du mal dans la sous-région africaine a besoin de l’appui de tous ses partenaires notamment américains, disait le ministre d’Etat Massoudou Hassoumi.

Les échanges ont été fructueux entre le chef de la diplomatie nigérienne et Mme Sasher Baker, sous-secrétaire adjointe à la défense en présence de Mme Chidi Blyden, secrétaire adjointe à la défense pour les affaires africaines.

Le ministre d’Etat Massoudou Hassoumi s’est également entretenu avec l’Administratrice adjointe de l’USAID, Isobel Coleman. Les entretiens ont porté sur le partenariat entre le Niger et les USA, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme, le développement et l’engagement de l’USAID à supporter la démocratie et la bonne gouvernance.