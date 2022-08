FÊTE NATIONALE DE L’ARBRE : Tillabéry – 03 Août 2022

Le Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum est attendu à Tillabéri, ce mardi 02 Août 2022, dans le cadre des festivités marquant le 62ème anniversaire de la fête de l’indépendance couplée à la Fête Nationale de l’Arbre célébrée chaque 03 Août.

Le Président de la République va officiellement lancer la cérémonie de plantation d’arbres au camp de la Gendarmerie de la ville de Tillabéri, site retenu cette année pour la circonstance.

En effet, instituée depuis 1975 comme fête nationale de l’arbre, elle est l’occasion pour tous les nigériens de planter des arbres pour préserver durablement l’écosystème du pays en restaurant des terres et en luttant ainsi contre la désertification.

Située dans l’extrême ouest du pays et arrosée par le fleuve Niger, la région de Tillabéri couvre une superficie de 91 199 km2 et regorge d’importantes potentialités agricoles, forestières, fauniques et halieutiques, d’une abondance des ressources en eau, de la disponibilité des grands espaces pastoraux ainsi que des prédispositions à fournir des ressources hydroélectriques.

Rappelons également que la région de Tillabéri fait face depuis quelques années à une insécurité due aux attaques terroristes menées par des groupes armés qui écument la région. Fêter le 3 août à Tillabéri est une occasion pour redonner espoir à cette population tant meurtrie et témoigner de la compassion de tout le peuple nigérien à cette région.