L’ambassadeur Abdou abarry élevé à la Dignité de Grand Officier dans l’ordre national de mérite par le président de la république SEM Mohamed Bazoum

Le Président de la République, Chef de l’Etat, a élevé aujourd’hui 3 août 2022, à la Dignité de Grand Officier dans l’Ordre National de Mérite, SEM Abdou Abarry, Ambassadeur et Représentant permanent du Niger auprès des Nations-Unies.

Cette distinction a été faite lors d’une cérémonie solennelle à Tillabéri où se déroulent les festivités du 62ème anniversaire de la commémoration de la fête de l’Independence du Niger.

Par ailleurs, SEM Abdou Abarry, diplomate chevronné, a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’administration centrale comme à l’extérieur où il a dignement représenté notre pays.

Nommé récemment, Représentant spécial pour l’Afrique Centrale et Chef du Bureau régional des Nations-Unies par le Secrétaire Général de l’ONU, M. Antonio Guterres, SEM Abdou Abarry est honoré de cette distinction pour les nombreux services qu’il a rendus à la nation, durant sa très riche carrière de diplomate et de cadre de l’administration nigérienne.

Cependant, il faut rappeler que M. Abarry a occupé diverses fonctions au Ministère des Affaires Etrangères du Niger, notamment celle de directeur général des relations bilatérales (2011-2014). Il a été Ambassadeur du Niger en Belgique (2003-2011), accrédité simultanément en Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ainsi qu’auprès des Offices des Nations-Unies à Genève et à Vienne, de la Commission de l’Union Européenne et du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

En plus de 1999 à 2003, il a été conseiller diplomatique du président et directeur général du protocole d’État. Avant cela, il a été conseiller à la Mission permanente du Niger auprès des Nations-Unies à New York de 1992 à 1997.

En fin, il faut noter que l’Ambassadeur Abarry est titulaire d’une maîtrise en relations internationales de l’École Supérieure d’Administration et des Carrières Juridiques de Lomé, au Togo ainsi que d’un diplôme de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun. Il parle le français et l’anglais.

Cette distinction intervient à juste titre pour couronner les succès engrangés par M. Abarry dans plusieurs domaines dont la somme l’a hissé aujourd’hui au poste de représentant de Secrétaire Général de l’ONU pour l’Afrique centrale.