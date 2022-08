Gouvernance politique de la nation: Le Président Mohamed Bazoum insuffle une nouvelle dynamique participative

Vus les enjeux du moment dont la lutte le terrorisme qui endeuillent les populations et entraîne le déplacement des personnes, une synergie d’actions s’impose avec l’appui de toutes les parties prenantes. Du reste, c’est l’analyse qu’on peut faire de la nouvelle façon de gouverne qu’implemente le Président de la République à tous les échelons des institutions de la République.

Ainsi, lee Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a reçu vendredi en fin d’après-midi, ce 05 août 2022, le Chef de file de l’Opposition, M. Tahirou Saidou.

Au cours de cet entretien, les deux responsables ont évoqué plusieurs questions d’intérêt commun. La situation sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, la cohésion et l’unité nationale étaient parmi les sujets passés en revue.

Comme il l’a toujours fait, le président Bazoum démontre ainsi sa volonté d’instaurer un dialogue constructif entre les nigériens et ce dans l’intérêt du Niger.

Cette initiative louable du Chef de l’État vise surtout à créer les conditions d’une décrispation de la scène politique en associant tous les acteurs à la recherche des solutions durables aux différents maux qui assaillent notre société.

Par ailleurs, pour une bonne maîtrise des facteurs du développement, la participation est la clef de la réussite en conjuguant les efforts des uns et des autres. La main tendue du président de la République trouve tout son sens et sa pertinence dans cet imbroglio sécuritaire dans lequel est plongé le Sahel avec des conséquences notoirement insupportables pour notre pays et les populations qui y vivent.