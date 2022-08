Pétrole : Vernissage à Niamey  d’un livre intitulé ‘’Or  Noir du Niger : Marché et retombées économiques ‘’

L’ouvrage de M. Abdoulaye Issoufou Gambo intitulé ‘’Or Noir du Niger Marché et retombées économiques ‘’ a été présenté au public dans l’après –midi de ce jeudi 18 Août 2022 au Centre International des conférences Mahatma Gandhi de Niamey.

Cet ouvrage qui s’adresse à la jeunesse, et à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les activités pétrolières, a pour objectif d’informer, de mettre aussi à la disposition des lecteurs les différentes terminologies du domaine. Il se veut aussi un document qui explique tout le processus, du produit de l’extraction à l’exploitation en passant par sa commercialisation ainsi que ses impacts économiques.

Prenant la parole à cette occasion, le Secrétaire général du ministère du pétrole, M. Zoubeirou Maazou a, au nom du ministre en charge du pétrole, félicité l’auteur de cet ouvrage qui, selon lui, fait partie de l’un des pionniers qui fait découvrir certaines activités du secteur avant de noter par la même occasion les opportunités d’investissements mises en place par le ministère concerné afin que les secteurs pétrolier et gazier soient le levier de croissance économique du pays .

Procédant à la présentation de son document, M. Abdoulaye Issoufou Gambo a fait savoir que la première inspiration qui l’avait poussé à écrire le document est motivée par son passage au ministère du pétrole dans le cadre de l’élaboration de son mémoire d’ingénieur qui lui a permis d’avoir beaucoup d’informations nécessaires et que la seconde motivation est la nécessité de réunir ses informations qui sont dispersées afin de les mettre à la disposition des étudiants et des employés du domaine.

L’auteur a par la suite présenté de façon succincte le contenu de son livre tout en mettant l’accent sur la généralité à travers les premiers puits pétroliers dans le monde et le début de l’exploration du pétrole au Niger qui remonte en 1958. Il a ensuite présenté les objectifs dudit document.

Après cette brève présentation, plusieurs intervenants ont pris la parole pour, soit féliciter l’auteur, soit apporter leurs contributions ou poser des questions d’éclaircissement.

M. Abdoulaye Issoufou Gambo est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en sciences de gestion des activités pétrolières, d’ingénieur en hydrocarbure et d’un master spécialisé en management de la qualité. Il est resté consultant formateur de 2016 à 2021 et aussi ancien secrétaire général de l’union des scolaires nigériens (USN), section Côte d’ivoire entre 2011 et 2013. Il travaille aujourd’hui comme Associé Qualité au Canada.

Le Niger est un pays producteur de pétrole depuis 2011, rappelle –t-on.