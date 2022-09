CHAN Algérie 2023: Le Niger bat le Togo et se qualifie

La date du Samedi 3 Septembre 2022 est désormais inscrite dans les annales de l’histoire du football au Niger. Et pour cause, notre pays vient de se qualifier pour la quatrième fois au CHAN depuis la création de cette compétition par la CAF en 2009. Après Soudan en 2009, Rwanda 2016 et Cameroun 2020, le Niger sera au rendez-vous de l’Algérie 2023 aux côtés des 15 autres Nations qualifiées, suite à sa victoire sur le Togo sur le score de trois (3) buts à un (1) au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette qualification est acquise à l’issue d’une double confrontation face à l’équipe A’ du Togo. Au match aller à Lomé, le MENA a perdu sur le score d’un (1) but à zéro avant de remporter la manche retour au stade Mathieu Kerekou de Cotonou (Bénin).

Les deux sélections A’ du Niger et du Togo ont livré un match de grande facture. De l’autre côté, du Togo la stratégie c’est de conserver la qualification après la victoire au match aller. Du côté du Niger, il fallait arracher vaille que vaille une qualification. Ainsi, c’est vers la fin de la première période que le Niger a ouvert le score à la 45ème minute du jeu par l’entremise du capitaine de l’équipe Soumana Hainikoye Boubacar. Les deux équipes sont provisoirement à égalité. Un score qui n’arrange pas le sélectionneur togolais.

A la reprise, les togolais égalisent et reprennent leur qualification. Le stratège Harouna Doulla, sélectionneur de l’équipe du Niger change de tactique. Animés par une rage de vaincre l’adversaire et poussés par une forte mobilisation des supporters nigériens résidant au Bénin et ceux qui ont fait le déplacement de Cotonou, les poulains de Doulla ont repris le contrôle du match. D’assaut en assaut, d’occasion en occasion, dans le camp adverse, les coéquipiers de Soumana Hainikoye Boubacar ont marqué successivement 2 buts à la 68ème minutes et dans le temps additionnel (94ème minute). Les buts sont signés Adamou Ibrahim Djibo et Issa Mossi sur penalty.

Les togolais n’en reviennent pas. Harouna Doulla et ses poulains ont géré le score jusqu’au coup du sifflet final. Ainsi, le Niger arrache sa 4ème qualification au CHAN. Suite à cet exploit, les messages de félicitations aux joueurs et à leur entraineur sur les réseaux sociaux fusent de partout. Le message tant attendu et qui a marqué le plus est celui du Président de la République. «Bravo au Mena qui s’est montré résilient au CHAN2023. Ces jeunes font honneur au Niger. Mention spéciale au staff, au coach Harouna Doulla et aux nombreux supporters pour qui se sont généreusement mobilisés», a tweeté le Président de la république S.E Mohamed Bazoum.

Il faut noter que le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) est une compétition internationale de football, organisée par la Confédération africaine de football tous les deux (2) ans, dont la particularité est que seuls les joueurs évoluant dans un club de leurs pays peuvent y participer. La compétition regroupe 16 équipes nationales.