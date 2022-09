M. Alkassoum Indattou échange avec les soldats du 23ème Bataillon Interarmes et du 233ème Escadron Blindé

Le ministre de la Défense Nationale a effectué une mission, le 1er Septembre 2022 à Arlit. M. Alkassoum Indattou était accompagné du Chef d’Etat Major des Armées, le Général de Division Salifou Mody et de plusieurs responsables militaires. Cette mission, s’inscrit dans le cadre des contacts réguliers entre les autorités de tutelle, la hiérarchie militaire et les Unités et formations de l’intérieur. Au cours de cette mission, le ministre Alkassoum Indattou s’est rendu au 23èmeBataillon Inter-Armes d’Arlit et au 233ème Escadron blindé de Madawella.

L’insécurité dans la région d’Agadez, l’amélioration des conditions de vie et de travail des soldats et de leurs familles étaient au centre des échanges entre la délégation ministérielle et les hommes sur le terrain. Aux soldats des deux unités, le ministre de la Défense nationale a transmis les encouragements du Président de la République ainsi que le ferme engagement du gouvernement à mettre à la disposition des Forces de défense et de sécurité tout le matériel nécessaire pour leur montée en puissance, pour la protection de l’intégrité territoriale du Niger et celle des populations et de leurs biens partout à travers le pays.

Cette mission du ministre de la Défense Nationale et de la hiérarchie militaire s’inscrit dans le cadre des contacts réguliers avec les Unités et formations de l’intérieur. Après les honneurs militaires, il y a tenu un rapport général au cours duquel M. Alkassoum Indattou a ainsi présenté ses sincères félicitations et encouragements aux soldats pour le travail qu’ils font avec dévouement. Le ministre a évoqué trois points essentiels en lien avec l’objectif de sa mission. Il s’agit d’abord de l’insécurité grandissante dans la région d’Agadez, ensuite de l’engagement du gouvernement à renforcer les moyens humains à travers les recrutements massifs et l’acquisition de matériels à travers l’achat des avions, engins blindés etc. M. Alkassoum INDATTOU a aussi évoqué la délocalisation des familles des militaires au camp de la Cominak, de la Compagnie de Madawella à Akokan et enfin de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail face aux multiples menaces sécuritaires actuelles aux frontières du Niger.

Le ministre de la Défense nationale a rassuré que plusieurs opérations sont en cours dans les régions du pays et les partenariats se multiplient pour constituer ‘’une digue contre le terrorisme’’. En somme, il leur a rappelé leur mission de Défense et de sécurisation de l’intégrité du territoire national qu’ils doivent assurer avec les autres FDS sans aucune discrimination. Il leur a par ailleurs, transmis les salutations du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, SEM Mohamed Bazoum.

S’adressant à son tour aux soldats du 23ème BIA, le Chef d’Etat Major des Armées le Général de Division Salifou Mody a exprimé toute l’attention et la volonté des autorités nigériennes à soutenir les Forces de Défense et de Sécurité comme en témoigne, cette visite du ministre de la Défense Nationale. Il a également saisi l’occasion pour attirer leur attention sur la vigilance et la rigueur dans le travail car ils font face à beaucoup d’activités ennemies. Pour les bons soldats travailleurs et disciplinés, la hiérarchie est disposée à les envoyer en stage pour renforcer leurs capacités et les encourager selon le Chef d’Etat Major des Armées. «L’armée nigérienne est la meilleure de la sous-région Ouest Africaine, il nous faut préserver cet acquis», a-t-il poursuivi.

Les soldats pour leur part ont saisi cette occasion pour soulever certaines questions relatives à leurs conditions de vie et de travail. Il s’est agi de propositions et préoccupations dont certaines sont d’ores et déjà en examen selon le ministre dans l’optique d’améliorer le bien être du militaire et de sa famille.