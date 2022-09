12ème édition du prix d’excellence et de mérite: 113 élèves et 32 enseignants distingués

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE. Mohamed Bazoum a fait de l’éducation l’une des plus grandes priorités de son programme de gouvernance. « Je ferai de l’éducation un domaine dont, je m’occuperai personnellement autant je m’occupe de la sécurité », disait-il lors de son discours d’investiture.

Depuis lors toutes les initiatives qui visent la promotion d’une éducation de qualité sont soutenues et encouragées par le Chef de l’Etat.

Ainsi après les internats pour les filles, un second lycée d’excellence a vu le jour dans notre pays pour façonner les cracks de demain.

C’est dans cette optique qu’il a reçu, le lundi dernier, les élèves et enseignants lauréats du prix de l’excellence de l’année académique 2021-2022, organisé chaque année par la Fondation NOOR de la Première Dame, Mme Bazoum Khadidja et les Ministères en charge de l’Education et de la formation.

Au total, 113 élèves et 32 enseignants, tous niveaux confondus ont été primés cette année. Ces lauréats qui incarnent la qualité dans le système éducatif se sont distingués par leurs performances exprimées à travers les résultats qui ont sanctionné l’année scolaire 2021-2022.

La rencontre avec les lauréats s’est déroulée au Palais de la Présidence en présence notamment de la Première Dame, du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et des membres du Gouvernement en charge de l’éducation et de la formation professionnelle et technique.

S’adressant aux 113 meilleurs élèves et aux 32 meilleurs enseignants tous segments confondus, le Président de la République s’est dit « très heureux, vraiment ravi » de les recevoir ce matin.

Evoquant la cérémonie de remisse des prix de l’Excellence et du Mérite du Niger à ces lauréats, prévue cet après-midi, le Chef de l’Etat a dit que cette cérémonie s’inscrit totalement dans la façon dont il conçoit l’éducation, le système éducatif de façon générale.

En effet, « la saine émulation » qui consiste à faire en sorte que les meilleurs se distinguent et que cela leur soit reconnu par une institution comme la Fondation Noor et par la République, « est une chose absolument indispensable pour que ce que ce que nous projetons comme avenir pour notre éducation soit réalisé », a-t-il affirmé.

« Les meilleurs à l’école méritent d’être célébrés, reconnus. Nous leur devons ce témoignage et nous les encourageons à persévérer dans l’effort. Nous reconnaissons aussi le mérite des enseignants. Ils ont encore plus de mérite que les élèves parce que ce sont eux qui sont à la base des performances des élèves », a souligné le Président de la République.

C’est le plus grand plaisir qu’on peut avoir d’être en face des enfants et des enseignants qui se sont distingués, a-t-il ajouté.

Le Chef de l’Etat a encouragé la Première Dame à persévérer à améliorer encore davantage l’organisation du Prix d’Excellence, de faire en sorte que ce soit « un facteur de stimulation » et que « de plus en plus d’élèves et d’enseignants se disent que nous méritons d’être distingués à notre tour ».

A titre de rappel, la fondation NOOR de la première Dame en partenariat avec les Ministères en charge de l’Education et ceux organisent chaque année le prix de l’excellence. Cette année, la cérémonie de remise de prix de la 12ème édition du prix d’excellence et de mérite a eu lieu au Palais des Congrès de Niamey. L’édition 2022 est célébrée sous le signe de «la qualité de l’éducation en situation d’insécurité».

Ce thème traduit la volonté des acteurs d’œuvrer à la fois pour la promotion de la qualité de l’éducation mais aussi pour la paix et la stabilité dans notre pays. La cérémonie a été placée sous le parrainage de la première Dame, Mme Bazoum Khadidja. Ils sont au total 113 élèves et 32 enseignants qui ont reçu leurs cadeaux des mains des officiels présents à cette édition.

Ainsi, les meilleurs élèves ayant réalisé des performances à travers leurs résultats scolaires aux niveaux CM2, BEPC et BAC de l’année 2021-2022 ont été distingués avec plusieurs cadeaux composés entre autres d’ordinateurs portables avec antivirus, des tablettes, des calculatrices, des ensembles géométriques, des livres, cahiers et des attestations. Les enseignants accompagnateurs des lauréats ont reçu chacun un ordinateur, un calepin et une attestation. La fondation NOOR se propose aussi d’apporter une contribution en vivres pour les sept centres de regroupement dans les zones d’insécurité et en matériels didactiques pour les six écoles spécialisées. Parmi ces prix, il y a aussi des prix spéciaux dont le prix spécial écoles d’excellence et les prix spéciaux des meilleures filles nationales au BEPC et au BAC/EG. Ainsi, trois filles ont reçu chacune le prix spécial des meilleures filles nationales au BEPC et au BAC/EG. Elles ont reçu chacune une moto dame, un ordinateur portable avec antivirus installé, un sac à dos, un dictionnaire, une clé USB et une calculatrice. Ces dernières ont reçu leur prix des mains de la Première Dame. Il s’agit de Soumana Zamo Amina ; Aboubacar Moussa Sahiya et Nana Farida Illo Souleymane.

Lors de cette cérémonie, la Première Dame a dit que le prix d’excellence et du mérite est un évènement annuel qui récompense les élèves les plus méritants ainsi que leurs enseignants à l’issue des différents examens de fin de cycle scolaire. A ce titre, «ce prix appuie les multiples efforts du Gouvernement dans la mise en œuvre du programme de développement de l’éducation en général et celui de la formation des ressources humaines de qualité en particulier», a-t-elle déclaré. Pour la Première Dame, la remise de ces prix est une belle occasion pour valoriser l’effort soutenu, magnifier la persévérance et le travail discipliné. «Pour ma part, le parrainage de cette cérémonie témoigne de mon engagement personnel à contribuer au rayonnement de notre système éducatif d’une part et d’autre part à apporter la contribution de la fondation NOOR dans la mise en œuvre du programme du Président de la République, qui a fait de l’éducation sa plus grande priorité», a-t-elle soutenu.

Mme Bazoum Khadidja devait aussi préciser qu’en choisissant le thème «La qualité de l’éducation en situation d’insécurité», la fondation NOOR se propose d’appuyer les efforts du gouvernement pour assurer la continuité de l’éducation en période de crise ou en période d’urgence. «Au-delà des appuis multiformes que nous allons apporter pour le bon fonctionnement des centres de regroupement des écoles dans les zones d’insécurité, nous nous investirons dans le plaidoyer auprès de nos partenaires afin de mobiliser des ressources nécessaires à la stabilisation de ces écoles», a assuré la Première Dame, présidente de la Fondation Noor.

Par ailleurs, l’épouse du Chef de l’Etat a indiqué qu’à cette date, plus de 890 écoles ont été fermées au Niger à cause de l’insécurité. «Ces écoles sont situées dans les régions de Tillabéri, Diffa, Maradi et Tahoua. Pour fuir les attaques, de nombreuses familles ont abandonné leurs villages pour se réfugier dans des centres plus sécurisés. Les conséquences immédiates sont entre autres la déscolarisation de 77.919 élèves et la baisse de niveau», a précisé Mme Bazoum Khadidja.

Auparavant, le gouverneur de la région de Niamey, M. Oudou Ambouka et le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche représentant ses homologues de l’Education et l’Enseignement Professionnel et Technique, PhD Mamoudou Djibo ont salué cette initiative de la fondation NOOR qui fait la promotion de l’excellence et du mérite au niveau des apprenants. Toute chose qui les motivent davantage à continuer sur cette voie qui permettra sans nul doute à notre pays d’avoir des ressources humaines de qualité et des cadres compétents qui œuvreront pour le développement économique du Niger.