Le Président Bazoum participe à Kigali au XIIè Sommet de l’Alliance pour une Agriculture Verte en Afrique (AGRA)

Le Président de la République, SEM. Mohamed Bazoum se trouve depuis Mardi 06 septembre 2022 à Kigali, où il participe au XIIè Sommet de l’Alliance pour une Agriculture Verte en Afrique (AGRA) ou African Green Revolution Forum (AGRF).

Dans la capitale rwandaise, les chefs d’Etat et de gouvernement plancheront sur le crucial sujet de l’agriculture autour du thème retenu « Cultiver, nourrir et récompenser – Actions audacieuses pour des systèmes alimentaires résilients ».

Dans cette édition, le sommet de cette année appellera entre autres à une action accélérée outre des dirigeants, des innovateurs, des entreprises, des institutions privées, de la société civile ainsi que des agences de développement pour proposer des actions audacieuses et unir les efforts en faveur de l’agenda continental de la sécurité alimentaire.

Le sommet de Kigali aura pour ambition de se concentrer sur des moyens innovants vers l’agenda de la sécurité alimentaire continentale afin d’atteindre l’objectif Faim zéro. Pour cela certains des points forts de l’AGRF de cette année comprendront également la salle des marchés de l’agroindustrie, une plate-forme pour connecter les innovateurs ayant un besoin critique de capital.

Consolider l’agriculture africaine représente le pari de la résilience alimentaire et économique puisque 23 % du PIB de l’Afrique subsaharienne provient de l’agriculture.

Les rendez-vous de ce conclave s’articuleront autour de trois phases : le sommet présidentiel, un forum des agriculteurs et une assemblée publique des jeunes qui seront ponctués par diverses interventions de chefs d’entreprises et grandes sociétés, des ministres de l’agriculture, d’anciens chefs d’Etat et de gouvernements… Les sessions sur l’«action des systèmes alimentaires face à la crise », « impact du climat sur les systèmes alimentaires », « nutrition et régimes alimentaires sains »ainsi que les « marchés en relation avec les moyens de subsistance » donneront le ton, au cours des quatre jours de débats pour se questionner sur la viabilité des systèmes agricoles et les stratégies de remédiation.

Le Chef de l’Etat SEM. Mohamed BAZOUM a fait de l’agriculture et de la sécurité alimentaire une de ses priorités, à la suite de l’Initiative 3N (I3N) comme réponse à la récurrence des épisodes nutritionnels déficitaires ; en outre la récente « Opération Pluies Provoquées » offre des perspectives d’interventions ponctuelles qui ciblent essentiellement les zones de cultures ou de pâturage, lorsque celles-ci connaissent de longs répits pluviométriques dans le but de répartir et d’accroitre la production agro-pastorale.

Le Sommet est prévu pour se tenir du 6 au 9 septembre 2022 dans la capitale rwandaise avec la participation de sept (7) chefs d’Etat et de gouvernement, hôtes du Président Paul KAGAME dont SE Mohamed BAZOUM, le premier ministre marocain ou celles de Moussa FAKI MAHAMAT de l’Union Africaine et de la vice-secrétaire générale de l’ONU Amina J.MOHAMMED.