BANK OF AFRICA / lancement d’un programme de formation à Zinder: 120 jeunes bénéficient d’une formation

Le bien-être des populations, la lutte contre le chômage des jeunes, etc. font partie des actions phares de la responsabilité sociétale du Groupe BANK OF AFRICA, BOA Niger. En effet, cette institution bancaire à travers sa fondation mène des actions concrètes au Niger au profit des populations, particulièrement les jeunes.

En ce sens, 120 jeunes, issus de la région de Zinder participent, ce jeudi 15 septembre 2022, à la MJC de Zinder à une formation, financée par la Fondation BOA à travers le cabinet Hub. Le but de cette formation est de doter les jeunes inactifs des compétences leur permettant d’être aptes sur le marché de travail dans un contexte où l’économie numérique, l’inclusion financière, sociale et culturelle, etc. offrent beaucoup d’opportunité.

Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie d’ouverture de ce programme de formation dont le représentant du maire, président du conseil de Ville de Zinder, le coordinateur régional du CIPMEN, les représentants de la Fondation BOA et ceux du Cabinet Hab, etc.

Lors de cette cérémonie, le représentant de la Fondation BOA M. Modibo Traoré a précisé que le GROUPE BANK OF AFRICA s’est engagé depuis 1995 à travers ses fondations auprès des populations des pays dans lesquels il est implanté afin d’améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et contribuer au développement local.

En effet, les actions des Fondations BANK OF AFRICA s’inscrivent dans les domaines de l’Education et de la Santé en visant plusieurs objectifs dont l’amélioration à l’accès au savoir et à la formation; permettre aux populations marginalisées une éducation de qualité orientée vers l’avenir et dans de bonnes conditions ; réduire les inégalités entre les hommes et les femmes en termes d’accès aux soins et à l’éducation ; améliorer l’accès aux soins; encourager la prévention des maladies et l’éducation sanitaire; assister les malades démunis, etc.

« L’année précédente, nous avions pris l’engagement d’apporter notre soutien au projet d’accélération de l’inclusion digitale des jeunes de la région de Zinder en général et celle des femmes et jeunes filles en particulier. L’honneur est pour moi en ce jour solennel, en ma qualité de représentant du Président de la Fondation Bank of Africa Niger, d’officialiser le lancement dudit projet qui vise à doter les jeunes inactifs des compétences dont ils ont besoin sur le marché du travail d’aujourd’hui et de demain » a déclaré M. Modibo Traoré.

A travers ce programme, ces jeunes de la région de Zinder bénéficieront d’une formation complète, étalé sur six (6) semaines, alliant ateliers théoriques et pratique professionnelle à travers des modules en renforcement des compétences numériques, une boite à outils pour les compétences numériques; des ateliers intégrés sur l’employabilité (rédaction de CV, life skills etc.).

Les deux premières semaines sont prévues pour la formation théorique. Les quatre (4) semaines seront consacrées aux stages professionnels en Coaching de compétences pour l’industrie (quatrième révolution industrielle); cours d’anglais des affaires ; programme de mentorat suivant la formation, etc.

A l’issue de cette formation, les participants bénéficieront chacun d’un kit composé d’une indemnité journalière en espèce pour soutenir leurs besoins quotidiens de base pendant les 42 jours du cycle de la formation; un certificat de participation à la formation, etc.

Le représentant du maire, président du conseil de Ville de Zinder a remercié les responsables de la Fondation BOA et l’ensemble des acteurs du Groupe BOA d’avoir choisi la région de Zinder pour ce programme. Cette initiative louable à l’endroit de la jeunesse vient à point nommé, estime le représentant du maire président du conseil de Ville de Zinder car, cette jeunesse, fer de lance du développement de nos communautés, ne peut assurer cette mission future sans être formée, encadrée et accompagnée. « Nous remercions les responsable de la Fondation BOA qui ont bien voulu miser sur notre région » a indiqué le représentant du maire, président du conseil de Ville de Zinder.

Les jeunes bénéficiaires saluent l’initiative !

A travers ce programme de formation, la fondation BOA Niger offre des opportunités des jeunes de sortir de la tourmente liée au chômage. Ainsi, les bénéficiaires de ce programme, saluent l’initiative. Mlle Oubeiyda Hamissou, âgée de 18 ans, participe à cette formation. Elle souhaite réaliser ses rêves à travers cette session de formation. « Merci beaucoup à ce qui ont initié et accompagné ce programme. Je vais acquérir des compétences afin de décrocher un emploi décent » souhait-t-elle.

Très ému de participer à cette formation Mahamane I. Hamissou, un autre jeune bénéficiaire de ce programme, estime que ce programme va lui permettre d’être plus utile pour sa communauté, car un accent particulier sera mis sur le renforcement des compétences numériques. « Je suis très heureux de prendre part à ce programme. Cette formation va me permettre d’entreprendre et d’être autonome, peut-être même aider les autres dans l’avenir. Merci à la Fondation BOA et au cabinet Hal pour l’accompagnement » a salué, le jeune Mahamane I. Hamissou.