Communiqué de la Direction Générale de la Police Nationale: Un délai d’un mois accordé aux usagers de la route de pour se conformer à la réglementation

Dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de leurs biens et au regard du nombre élevé des déclarations de vols de motos et de cellulaires enregistrées quotidiennement par les services de Police, la Direction Générale de la Police Nationale informe les usagers de la route et plus particulièrement les conducteurs des engins à deux (02) roues et tricycles, qu’ils ont un délai d’un (01) mois à compter du 16 septembre 2022 pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Passé ce délai, tout engin dépourvu de plaque minéralogique sera immobilisé et mis directement à la disposition de SONILOGA pour les formalités d’usage. Cette mesure concerne les huit (08) chefs lieux de régions (Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri, Zinder et Niamey