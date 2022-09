Le Président de la République, SEM. Mohamed Bazoum est arrivé à Houston ce 22 Septembre 2022 où il prend part du 23 au 24 septembre 2022 au 1er Sommet sur l’Energie en Afrique. Ce déplacement à haute valeur stratégique dans l’Etat pétrolier du Texas et à l’invitation du maire Sylvester Turner, organisateur de la rencontre, intervient après les travaux de la 77è Session de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York.

Le Sommet sera une plateforme pour discuter des problématiques, des stratégies générales et des opportunités spécifiques d’extraction de pétrole et de gaz naturel, de l’ingénierie des énergies renouvelables, de la réduction des émissions de carbone et de la création de systèmes de distribution d’énergie innovants en Afrique. Ces indicateurs permettront aux entreprises de

Houston de comprendre les enjeux et mieux soutenir le développement énergétique de l’Afrique.

Les tables rondes permettront de mieux comprendre les parcours distincts du développement énergétique en Afrique et de mieux positionner Houston, capitale mondiale de l’Energie, pour un engagement futur dans le secteur énergétique africain. Le Sommet sera l’occasion au panel des chefs d’Etat africains, des ministres africains et des PDG du secteur de l’énergie basés à Houston et des chefs d’entreprise du continent africain et de la région du Grand Houston, de plancher sur les thèmes de discussions ayant trait à « l’avenir de l’énergie mondiale en Afrique », « construire l’infrastructure énergétique de l’Afrique », « investir en Afrique: les voies financières ». Huit pays émergents en matière de ressources pétrolières du continent africain sont invités au plus haut niveau avec les participations des chefs d’Etat et des ministres en charge des hydrocarbures ainsi que la présence des représentants du secteur privé. Près de 1000 participants sont attendus à cet important Sommet sur l’Energie en Afrique.

Le Président de la République accompagné du Ministre d’Etat chargé de l’Energie M. Ibrahim YACOUBOU et de celui du Pétrole M. Mahaman Sani MAHAMADOU saisira l’opportunité pour présenter les potentialités et des perspectives de développement des hydrocarbures au Niger qui envisage d’augmenter sa production nationale de pétrole à 200 000 barils par jour à l’horizon

2025, contre une production de 20 000 barils par jour actuellement. La filière du pétrole qui représentera 80% des recettes totales d’exportation, fait partie des priorités du Président Mohamed BAZOUM, ce qui pourrait conforter durablement notre pays comme l’économie la plus dynamique en Afrique subsaharienne, rang obtenu selon le FMI en 2022.

Notre pays veut trouver des alternatives afin de diversifier ses sources grâce au mix énergétique et augmenter sa production de l’énergie. La Stratégie nationale de l’accès à l’électricité (SNAE) du Niger prévoit ambitieusement de porter à 80% la part de la population ayant accès à l’électricité en 2035, contre 18% actuellement.

En marge de ce Sommet sur l’Energie, le Président Bazoum a été honoré par la remise de trois certificats de reconnaissance pour son rôle et mérite dans la promotion de la démocratie, du renforcement des relations commerciales et diplomatiques entre le Niger et les Etats-Unis par Sheila Jackson Lee, Membre du Congrès américain, Ron Reynold, Député du Texas et Edward Pollard, Membre du Conseil de la Ville de Houston.