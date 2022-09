Réaction du dg de Niger poste par rapport aux insinuations de Bana Ibrahim

Depuis un certain temps circulent sur les réseaux sociaux des écrits faisant état de malversations à Niger poste. Se sentant visé par ces écrits, le DG de Niger poste donne sa version.

[Droit de réponse du Directeur général de Niger Poste, Mr Idrissa Kané à Mr Bana Ibrahim et à ceux ou celles qui l’utilisent]

Depuis quelques temps vous avez eu comme mission (par un de vos de commanditaires) de me salir à la face du public nigérien.

J’ai décidé, jusqu’à aujourd’hui, de ne pas vous répondre car j’estimais que cela ne valait pas la peine.

Mr Bana Ibrahim je suis très fier de la grande responsabilité que les plus hautes autorités de ce pays m’ont confié pour redresser une société qui était agonisante à mon arrivée en une société respectée , moderne et très ambitieuse qui veut se hisser comme l’une des sociétés les impactantes dans le développement économique et social de ce pays. Oui Niger Poste est désormais une société très importante désormais et je suis fier de ce que j’ai accompli avec l’ensemble de mes collaborateurs . On est passé d’une Société (subventionné par l’Etat) d’un chiffre de moins d’un milliard à pratiquement 4 milliards (sans subvention et qui vole de ses propres ailes) . Nous envisageons d’atteindre les 8 milliards In Sha Allah car nous sommes très ambitieux.

Voilà ce qui vous gêne, vous et vos commanditaires car le bébé Niger Poste est devenu quelque chose d’intéressant n’est ce pas? Je vous préviens cependant que tout cela a été fait à force de sacrifice, de travail acharné et d’Intelligence de gestion.

Pour revenir à vos différents buzz. Savez vous qu’une inspection d’Etat est un outil normal de gestion d’une Entreprise? Comme le contrôle fiscal de la DGI, le contrôle de la Cour des comptes, celui de l’organe de la gestion des mutuelles…? que nous avons eu et pour lesquels nous avons répondu et appliqué les recommandations (je vous incite à lire le dernier rapport de la cour des comptes sur Niger Poste)

Cette Inspection Générale d’Etat est très bénéfique pour notre société et est un excellent instrument pour corriger certains dysfonctionnements lié soit à des méconnaissances ou à une obsolescence des procédures. Niger Poste s’est mis en ordre de marche pour être une entreprise modèle et applique déjà des correctifs (qui sont tout à fait normaux).

Le Buzz que vous voulez créer est inutile car nous gérons cette société de la manière la plus honnête, transparente possible.

Pour revenir à votre dernier buzz du jour (ce qui est marrant c’est que vous connaissez déjà la réponse comme pour les autres points d’ailleurs lol) il s’agit d’un point sur lesquels mes collaborateurs ont été interrogé et dont les réponses étaient suffisamment claires pour ne pas figurer carrément dans le rapport provisoire. Vous vous rendez compte de la légèreté de votre buzz ?

Pour finir, interrogez mon entourage, mes collaborateurs, mes parents, mes amis, mes camarades de parti pour savoir qui je suis réellement surtout quand il s’agit de gérer. J’aime ce pays plus que tout et je ferais tout pour remplir ma mission dignement dans l’honnêteté et contribuer à faire de ce pays le plus grand.

N’est ce pas cela votre idéal Mr Bana Ibrahim?

[Publication de Monsieur Bana Ibrahim ci-dessous]

Parmi les reproches que les nigériens continuent de faire à la gouvernance actuelle en dehors de la persistance du Wassosso qui continue , c’est le deux poids deux mesures dans la lutte contre la délinquance financière.

Je rappelle qu’en dehors de quelques menus freins ( en dehors de Ibou Karadjé et Hama Zada) , aucun militant ou proche du PNDS n’est à ce jour inquiété. Pire , même les inspections qui les concernent sont entravées par des interventions intempestives du pouvoir politique dans le but d’en étouffer les résultats . C’est le cas de l’inspection d’État ordonnée au niveau de Niger Poste il plusieurs mois et dont les résultats sont toujours attendus et pour cause , cela concerne une société dirigée par un membre influent de l’OJT et dont les parents sont eux mêmes considérés comme des membres fondateurs du parti au pouvoir.

Parmi les faits relevés ( parmi plusieurs sur lesquels nous reviendrons le long des jours à venir ) , celui qui a attiré l’attention de l’enquête, il y’a un fait qui en lui même, de part le mode opératoire révèle une mauvaise gestion .

L’inspection a détecté un manège qui se répète chaque mois . Il s’agit d’une » rémunération des agents de la GNN préposés à la sécurisation des paiements des contractuels de l’éducation » ..

Durant 4 ans , le Haut Commandant de la Garde ( l’ancien ) établissait une facture ( qui ne port aucun numéro d’ordre , aucune référence de la comptabilité de la GNN ( ICI Je joint une copie de ce type de facture ) .

Ensuite la Direction Générale De Niger Poste fait établir un chèque correspondant au montant porté sur la facture et retenez bien , ce chèque n’est établi ni au nom de la GNN , ni au nom du Haut Commandant mais au nom d’un agent de Niger Poste , un dénommé Moumouni Gourouza Razak qui touche l’argent et qui certainement le reverse directement ( en totalité ou en partie ) entre les mains du HAUT COMMANDANT DE LA GARDE ( L’ANCIEN ) .

Rien que sur l’année 2019 ( de mars à décembre ) , ce sont 113 261 000 qui ont été ainsi retirés dans comptes de NIGER POSTE .

Ce manège a duré quatre années de suite et toujours selon le même manège. .

J’ai pu répertorié 9 chèques :

Chèque Orabank N° 2827108 du 20/03/2019

Chèque Orabank N° 2827132 du 18/04/2019

Chèque Orabank N° 2827141 du 18/04/2020

Chèque Orabank N° 3047850 du 10/06/2019

Chèque Orabank N° 3047868 du 10/07/2019

Chèque Orabank N° 3047886 du 08/08/2019

Chèque Orabank N° 3047904 du 04/09/2019

Chèque Orabank N° 3047926 du 22/10/2019

Chèque Orabank N° 3047951 du 13/11/2019

Chèque Orabank N° 3047966 du 17/12/2019.

Ce manège incompréhensible denote à lui tout seul en attendant de savoir la direction définitive prise par ces montants colossaux est une faute de gestion qui engage la responsabilité du DG qui a fait sortir des montants énormes des caisses de Niger Poste de manière frauduleuse. La GNN aussi doit ordonner un audit pour prouver que ces montants ont effectivement été reversés dans les caisses de GARDE NATIONALE et en totalité . Autrement l’ancien Haut Commandant doit également rendre des comptes à la justice

En attendant la publication du rapport, nous reviendrons prochainement sur d’autres faits relevés lors de l’inspection .