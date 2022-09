Des bandits armés à bord de 2 véhicules pick-up ont attaqué hier, le bus sonitrav juste à la sortie d’Agadez, à 7 km de la barrière route Tahoua. Ils ont dépouillé tous les passagers emportant argent, portables et surtout de l’or d’une valeur de 200 millions.

Ce banditisme armé qui prend de l’ampleur mérite une réponse urgente des autorités.

Car si en plus des attaques des terroristes on doit subir la loi du banditisme armé on risque de s’enliser.