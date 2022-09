Communiqué conjoint du Ministre du Commerce, du Ministre du Pétrole et du Ministre des Finances relatif à l’approvisionnement régulier du marché national en Gaz domestique.

Pendant la période de grande maintenance de l’usine de la SORAZ prévue du 08 octobre au 30 novembre 2022, la production du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) sera interrompue. L’approvisionnement du pays durant cette période sera assuré par la SONIDEP qui procédera à l’achat du GPL sur le marché international à raison de 1070 Fcfa le Kg contre 120 Fcfa à la SORAZ pour être cédé aux distributeurs a 128 FCFA, soit une subvention de 942 Fcfa. Afin d’assurer la disponibilité du GPL et contenir la spéculation et la fraude, et suite aux différentes rencontres tenues avec les principaux acteurs de la filière, il a été décidé de ce qui suit: 1. La fermeture de tous les centres emplisseurs le long des frontières à compter du 08 octobre 2022; 2. La fermeture de tous les centres qui ne répondent pas aux normes 3. Le respect strict du tarif officiel de la bouteille de GPL sous peine de sanctions, soit 3750 FCFA la bouteille de 12,5KG et 1800 FCFA celle de 6 KG ; 4. La rétention à la base des frais de transport pour le Gaz importé par la SONIDEP, soit 52 FCFA par Kg; 5. L’approvisionnement régulier des points de vente par les centres emplisseurs : 6. Le renforcement du dispositif de contrôle à tous les niveaux; 7. Le respect par les centres emplisseurs de leur cahier des charges. Ministre du Commerce, M. Alkache Alhada Ministre du Pétrole, M. Mahamane Sani Mahamadou Ministre des Finances, Dr Ahmat Jidoud Reply Forward