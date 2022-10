Niger-Mali, la Paix des Braves une Urgence

La guéguerre verbale fort regrettable entre les Exécutifs du Niger et du Mali a atteint un tel degré d’acuité que les Relations entre nos pays pourrait en être durablement affectées.

C’est pourquoi il est urgent que l’on puisse rétablir le pont de la fraternité vraie, faire la Paix des Braves en puisant dans nos immenses ressources en valeurs sociales comme le Pardon , la générosité et l’importance du voisinage.

Du reste en ce qui concerne le rapport de Voisinage, notre noble Religion l’Islam n’en fait-il pas une valeur essentielle de vie ?

Aussi nos Valeurs sociales africaines codifient les Rapports entre les Ainés et les Cadets : Les 1ers donnant l’exemple , et les second leur devant le respect et l’écoute ?

L’observance de cette Directive depuis les Propos fâcheux tenus par les Uns et les Autres en marge de l’AG des Nations Unies, par l’Exécutif nigérien (le Frère Aîné) nous encourage à espérer dans les chances de rétablissement de la Fraternité entre les Autorités des deux pays. En effet le Gouvernement du Niger a choisi de ne pas aller dans l’escalade verbale. C’est une posture responsable comme cela est exigé des Aînés par nos Valeurs de Société africaine.

Aussi le Message du Président de l‘Assemblée nationale , Mr Seini Omarou, à l’occasion de l’ouverture de la Session Ordinaire 2022, nous réconforte dans notre conviction que le sentier du retour à la fraternité n’est pas totalement obstrué. Avec la sagesse qu’on lui reconnait, il a énergiquement interpelé les Responsables de nos pays, à la nécessité d’un dépassement de soi, pour savourer à nouveau les délices de la fraternité, et se donner les chances de combattre efficacement le cancer du Terrorisme qui s’est métastasé.

Malgré la gravité du sujet je me propose de l’aborder comme un Menu sacrifiant ainsi à ma déformation d’Expert scientifique du Tourisme.

De ce point de vue en guise d’entrée nous vous donnerons notre appréciation d’une certaine ambiance qui a prévalu à New York , à l’occasion de la 77 ième Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies , un Conditionnement médiatique qui nous semble être à la base des frictions et attaques verbales enregistrées à l’occasion de cette Rencontre sensée être le Summum de l’Art Diplomatique.

Comme « Plat de Résistance » nous mettrons en exergue des arguments incontestables qui démontre l’incongruité historico-sociale dans laquelle des pays Frères se sont retrouvés. D’où l’impérieuse nécessité d’en sortir, pour honorer dans la Paix, les promesses de bien-être faites aux Populations.

Enfin comme Dessert nous apporterons une Contribution en termes de démarchés visant à créer les conditions pour faire une Paix des Braves.

1. Du Contexte peu diplomatique de la 77 ième Session de l’AG des Nations Unies

Il convient pour comprendre le conditionnement psychomédiatique qui a contribué à creuser la distanciation entre les Autoroutes de Niamey et celles de Bamako , il faut rappeler certaines valeurs que nous connaissons sur les Présidents Embalo Oumaou et Mohamed Bazoum .

Le parcours politique des deux Chefs d’Etat indique clairement leur attachement au panafricanisme progressiste.

Le Président Emballo dès les 1 ères Heures de l’irruption des Militaires et du M5-RFP sur la scène politique au Mali, s’est déporté sur les Remparts au Mali pour soutenir le processus politique qui y prenait place. En ce qui concerne le Président Mohamed Bazoum son panafricanisme est reconnu de nos Frères du Mali , dans la mesure où il a été au charbon dans les Instances internationales pour être la voix du Mali à des moments où elle était vraiment inaudible.

Aussi son parcours politique qui a croisé dans la Lutte les Animateurs de la Révolution Sankariste (voir l’excellent Livre de Mr Djeukam Tchameni » Bazoum Mohamed, le chemin de la Présidence»), ce parcours politique, disons-nous, ne laisse aucun doute sur son panafricanisme militant.

On doit donc s’interroger sur les raisons qui ont conduit à des crissements, à des postures politiques dites de principe notamment dans le cadre de la CEDEAO ?

En fait le principe de l’Africanité si cher à ces Hommes politiques à été comme oublié, en raison d’un conditionnement médiatique dans lequel ils ont cette placés.

En effet l’Africanité prospective est cette capacité à dépasser les considérations de juridisme démocratique, pour accepter l’Autre dans ses choix stratégiques de vie sociale et politique.

Elle est fondée sur un Devoir inconditionnelle de solidarité et de Générosité qui doit lier les Dirigeants africains les Uns aux Autres. Ce Principe de Fraternité vraie devrait être Supérieur à toutes autres Considérations, notamment les influences Extérieures à notre Afrique.

Pour ce que nous savons du Président Mohamed Bazoum son ADN progressiste voire Révolutionnaire, ne pourrait durablement être modifié génétiquement, pour quelques raisons que ce soit.

Nous aimerions dans cette Réflexion, souligner le rôle combien important du condition psychomédiatique sur les Postures des deux Hommes politiques, sur des Propos émis à cette occasion.

En effet des moyens d’une grande subtilité ont été déployés par certaines Intelligences , les nouvelles » colonnes pour une reconquête coloniale « , soutenues par des Artificiers d’un type nouveau à savoir des » journalistes. Ils sont comparables aux officiers des Expéditions » de la conquête coloniale.

C’est pourquoi les Chefs d’Etat africains, dans cette phase stratégique de mutations sociopolitiques mondiales, ne doivent pas tomber dans le piège de la division, qui a permis dans le passé de faire tomber nos TATA-remparts.

Il apparaît de plus en plus clairement qu’il y a des Journalistes » Artificiers « de certains grands Médias occidentaux , dont il faut absolument se méfier, ou pour lesquels nos Chefs d’État doivent se faire entourer de Conseillers en communication de qualité, avant de leur faire face.

Le Président Issoufou Mahamadou n’avait-il pas été placé au départ dans un tel format d’interview , pendant les Evènements dit de Charlie ?

Sans être un Expert de la communication, on peut voir qu’une manipulation d’une extrême subtilité, a été déployée en direction des Présidents Embalo Umarou et Mohamed Bazoum, à New York.

Le Président Umarou Embalo C. de la Guinée Bissau, malgré le format de l’Entretien dans lequel il a été placé, a tout de même su éviter quelques » pièges communicationnels « .

En ce qui concerne le Président Mohamed, nous aimerions que des commerçants plus experts re-visionnent les questions –réponses qui lui ont été adressés, le potentiel d’émotion qui s’y trouve. Le mot « trahison » est avancé à dessein pour obtenir des effets de communication sur les Opinions publiques, ou pour satisfaire des intérêts de certains Officines politiques. Une chose est sûre : ces Artificiers ont réussi à entamer un le Tata –rempart dans les deux pays Frères. Heureusement que les fondations desdits édifices sont solides à l’image de la profondeur des Valeurs socioculturelles qui lient les populations du Niger et du Mali. L’édifice tient encore. Il peut et doit être consolidé.

A cette fin d’ailleurs les Grands Dépositaires de la Sagesse africaine dans nos pays sont interpelés. Ils doivent se réveiller pour vivifier la flamme du bien-vivre ensemble, re-éclairer les zones d’obscurité, chasser chaïtan, rétablir le pont de la Fraternité et de la Solidarité Niger-Mali.

Une Paix des Braves est bpossible. Elle doit être la Priorité pour tous les Citoyens, des Frères et des Sœurs dans les deux pays.

2. L’interdépendance éternelle Niger-Mali

Sur un fond de propos discourtois a pu choquer l’amour propre des uns et des autres, la communication entre les hautes autorités des deux pays s’est givrée.

Force est de reconnaitre que cette situation qui perdure , avec un pic à l’occasion de la dernière Session de l’AG des Nations Unies , entame sérieusement l’édifice de la fraternité construite patiemment , longuement par les générations antérieures, depuis les grandes épopées des empires , à la période des pères des indépendances , et poursuivi par ceux qui leur ont succédé.

Dans la longue histoire commune de nos Nations, la flamme de la fraternité entre nos peuples, n’a jamais vacillé encore moins présenté des signes d’étouffement, ou d’extinction.

Il convient de rappeler que l’héritage extrêmement bénéfique de solidarité laissé par les devanciers, les chefs comme les populations, ne doit pas être dilapidé pour quelque raison que ce soit.

Notre conscience historique nourrie par les valeurs sociales fondatrices de nos Nations, nous fait obligation de rétablir rapidement le pont de la Fraternité et de la solidarité entre le Niger et le Mali.

Par ailleurs, le contexte sécuritaire extrêmemt complexe et grave , dans lequel nos pays se sont retrouvés immergés , exigent plus que par le passé , qu’ils mutualisent toutes les formes de ressources, et d’intelligences , afin d’espérer lutter efficacement contre le cancer terroriste , qui s’est métastasé rapidement.

Les Forces du mal profitent amplement de la rupture de communication, et de la faiblesse de la coopération entre les deux pays.

Il convient de rappeler également que nous sommes mortels, et devant notre Créateur, nous sommes appelés à rendre des comptes sur ce que nous avons fait de bien durant notre très bref séjour sur Terre.

Nos enfants, et les Générations futures nous jugerons pour notre gestion de leur héritage de paix entre pays frères légué par nos devanciers.

Nous sommes donc placés devant une Page de notre Histoire à écrire. Par conséquent, iI nous revient individuellement et collectivement de forger cette belle histoire additionnelle à écrire.

Face aux incertitudes qui caractérisent le monde, aux enjeux géostratégiques qui impactent sur la vie des nations, nous devrions développer de l’intelligence stratégique pour ne jamais perdre de vue l’intérêt de nos Nations. Nous devrions absolument œuvrer à sauvegarder jalousement notre Héritage socio-historique commun, qui fonde nos identités dans la diversité du Monde.

En effet comment devant l’Histoire expliquer que nous avons manqué de solidarité en ne fournissant pas au Mali et au Burkina Faso du carburant et du gaz, pour des raisons sécuritaires, alors que le Niger en est producteur ?

Comment expliquer que pour des raisons d’embargo, et de crise sécuritaire le grenier à mil du Mali n’a pas pu ravitailler le Niger ? Comment expliquer que nos Forces de défense et de sécurité se sont retrouvées dans la posture incompréhensible et indéfendable de « chacun pour soi » ?

Devant un Devoir Historique aussi noble, nous sommes convaincus que nous saurons relever le Défi de la sauvegarde de la Fraternité et de la Solidarité entre le Niger et le Mali.

Il faut donc faire une Paix des Braves. Elle est possible. Elle vitale pour nos Etas.

3. De la faisabilité de la Paix des Braves

Pour conduire à l’objectif de la conclusion d’une Paix des Braves, nous proposons une démarche qui mettra à contribution un Panel de Personnalités dans chaque pays.

Ces Panels devraient s’auto-saisir du sujet, sans attendre d’être mis en Mission par quelque Entité administrative que soit. A cette fin nous interpellons humblement Mr l’Ambassadeur Zeini MOULAYE HAIDARA, et Mr DIAWARA Ibrahima, du côté du Mali, Pr Khalid IKHRI Ancien Président de la CNDH, et Mme Ali Hadieatou Moussa GROS ancienne Présidente de la Haute Cour de Justice, du côté du Niger, d’accepter de s’investir dans cette Mission combien Noble.

Ils mettraient en place une Task force pays pour conduire ladite Mission. Les Ambassadeurs des deux pays pourront servir de facilitateurs entre les Initiatives-pays.

Au demeurant en tant que Nigériens Tout Cour, Maliens Tout Court, Africains Tout Court, c’est à ce travail de Raffermissement de la Fraternité et de la Solidarité Niger-Mali, que nous devrions nous atteler ensemble, cesser les invectives et autres postures non constructives.

Refusons de faire également le jeu des Divisionnistes et autres Forces centrifuges, heureux de voir que le virus de la division qu’ils ont inoculé, est en phase d’incubation. Il faut donc le neutraliser rapidement.

Avec la Grâce et les Bénédictions de Dieu, nous y arriverons.