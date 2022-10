Visite de l’Administrateur Désiré GUEDON: affermissement du partenariat entre le Niger et la BAD

Monsieur Désiré Guedon, Administrateur de la Banque africaine de développement (BAD), a effectué une visite au Niger du 03 au 06 Octobre 2022. Cette visite intervient dans le sillage de son élection, en Juin dernier, à la tête du Bureau représentant le Niger, le Gabon, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Benin, le Cap Vert et les Comores. Désiré GUEDON a fait le déplacement avec son Conseiller, notre compatriote Ibrahim MAMADOU DIOP. L’objectif de la mission était de remercier les plus hautes autorités pour le soutien qu’elles ont apporté à la candidature de M. GUEDON et de prendre auprès d’elles les orientations pour la suite de son mandat. La délégation a été reçue en audience par le Président de la République, S.E.M MOHAMED BAZOUM en présence du Ministre du Plan, Rabiou Abdou et du Directeur de Cabinet Adjoint.

Le Chef de l’Etat a félicité l’Administrateur pour sa prise de poste et lui a fait part de la disponibilité du Niger à l’accompagner au cours de sa mission. Il a ensuite présenté une vision hollistique de son programme infrastructurel pour le pays et le rôle qu’il entendait que la Banque joue dans sa mise en œuvre. S’en sont suivis des échanges chaleureux sur la coopération entre la Banque africaine de développement et le Niger. Avec une note globale de 3,14/4 et un portefeuille de 713 millions de dollars notre pays, représenté au Conseil des Gouverneurs par le Ministre du Plan, Rabiou Abdou, fait partie des bons élèves dans la gestion et le suivi des projets de développement de l’institution Panafricaine. Cette performance est due au professionnalisme des unités de gestion et à la rigueur des fonctionnaires au niveau des ministères sectoriels.