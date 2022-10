Le Président Bazoum reçoit un accueil populaire exceptionnel à Gaya et visite de plusieurs infrastructures

Le Président de la République Mohamed Bazoum a entamé, hier 10 octobre 2022, une visite de travail dans la région de Dosso, visite qui le menera successivement dans les départements de Gaya et de Doutchi. Au premier jour cette tournée en profondeur, le Chef de l’Etat était l’hôte des populations de Gaya, la capitale du Dendi. Il y est arrivé à bord d’un hélicoptère des Forces armées Nigériennes (FAN) qui atterri à 10h00mn sur la piste de l’aérodrome de Gaya. Il était en compagnie du ministre de la Défense nationale. A sa déscente de l’appareil volant, le Chef de l’Etat a été accueilli au pied de l’appareil par le haut représentant du Président de la République M. Foumakoye Gado et le gouverneur de la région de Dosso avant d’être salué par plusieurs membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Gaya, les autorités administratives, locales et les leaders locaux coutmiers et religieux.

Quelques instants après, le Président Bazoum a reçu les honneurs militaires que rendait un détachement des FAN, puis salué par les jeunes écolières de la ville qui lui ont souhaité la bienvenue en terre dendi. Après les aspects protocolaires, le Président de la République a eu droit un grand accueil populaire de la part des centaines de personnes qui ont fait le déplacement de l’aérodrome. S’en est suivi un bain de foule à pied avant de mettre le cap sur la ville. Sur plusieurs km, les habitants de Gaya et ses environs de toutes les catégories et couches sociales se sont massés par milliers le long du tronçon menant au centre-ville pour applaudir le Chef de l’Etat. De la préfecture au district hospitalier de Gaya, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes arborant les couleurs nationales ont réservé au Président Mohamed Bazoum un accueil populaire enthousiaste pour son premier voyage dans leur terroir avec ses habits de Chef de l’Etat.

Le Dendi n’a pas failli à sa tradition

L’ambiance était grandiose et n’a pas trahi l’attente des autorités administratives qui ont fait du bon accueil digne du Chef de l’Etat leur principal enjeu. L’accueil a été donc été à la hauteur de l’attente. Et pour preuve, ils étaient des milliers à avoir attendu malgré le soleil ardent dans les rues de la ville, notamment la grande avenue traverssant Gaya pour le face-à-face fraternel avec le premier citoyen et lui témoigner leur gratitude.

Côté travail et conformément à son agenda, le Chef de l’Etat et sa délégation se sont rendus à l’aménagement hydroagricole de Sakonji Birni à qelques kilomètres de Gaya das la commune de Tounouga. Pendant plus d’une heure d’horloge, le Chef de l’Etat s’est intéressé aux aspects liés au fonctionnement de cet ouvrage qui joue un rôle important dans l’atteinte de l’objectif de la sécurité alimentaire qui constitue une des priorités de programme du Président.

Dans l’agenda du chef de l’Etat figure également une visite du district hospitalier de Gaya. Dans ce local bâti sur plus de deux hectares dont le chef de l’Etat a foulé le sol à 13h25mn, SE Mohamed Bazoum a été accueilli par des centaines de personnes ayant fait le pied de grue pendant plusieurs heures à la devnature mais aussi par le personnel du district avec à leur tête le ministre de la Santé publique, Dr Idi Illiassou Mainassara et l’ensemble des autorités du département. Le Président de la République a visité la quasi-totalité des services, reçu d’amples explications et informations sur le fonctionnement dudit district mais aussi sur les problèmes auxquels il est confronté.

Le President de la République a ensuite visité la Laiterie de Gaya récemment inaugurée. C’est une unité industrielle de droit nigérien récemment inauguré. Elle est spécialisée dans la production des dérivés laitiers dont le yaourt et le lait pasteurisé. La visite a permis au chef de l’Etat d’avoir d’amples informations. C’est une industrie dotée d’équipement moderne avec une capacité journalière de production de 2500 litres. Le chef de l’Etat a félicité et encouragé la promotrice de la Laiterie de Gaya, Mme Zeinabou Maida pour ses efforts qui, non seulement contribuent à l’atteinte de l’objectif de la sécurité alimentaire et nutritionnelle mais également dans la lutte contre le chomage.

Pipeline Niger-Bénin…les travaux avancent à grands pas !

Le base vie du Projet WAPCO (en charge de la construction du pipeline Niger-Bénin) à Tenda a constitué la troisième et dernière étape de la journée marathon du Président de la République. Les populations de la commune de Tenda ont réservé également un accueil très chaleureux sur le site où elle sont restées jusqu’à 14h45mn pour dire à leur illustre hôte toute leur amitié, leur fraternité et gratitude, au rythme de la musique locale Toumba et des appaludissements nourris, le tout dans un décor local propre au Dendi. Salué par les membres de sa délégation et les responsables locaux ainsi que ceux de WAPCO et de la CNPC, le Président de la République a été largement édifié à travers un documentaire vidéo sur les travaux de ce pipeline long de 1950km partagé entre le Niger et le Bénin.

On y apprend que plus de 600km ont été déjà réalisés sur ce gigantesque projet de pose de tuyauterie et de construction des stations de chauffage tant au Niger qu’en territoire béninois. Le Chef de l’Etat a visité un tronçon du pipeline pendant que les responsables du projet lui expliquaient certains aspects techniques ainsi que le rythme d’avancement des travaux qui reste satisfaisant, laissant présager que tout sera fait dans le délai. A la fin de la visite, le Président Mohamed Bazoum a signé le livre d’honneur de la société WAPCO avant de prendre congé des populations de la commune de Tenda.