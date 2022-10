Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum,a présidé, au Centre de Conférence Mahatma Gandhi de Ny, le Forum National sur la Vaccination & l’Eradication de la Polio au Niger

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a présidé ce jeudi après-midi 13 octobre 2022, au Centre de Conférence Mahatma Gandhi de Niamey, le premier Forum National sur la Vaccination et l’Eradication de la Polio au Niger.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment du Président de l’Assemblée Nationale, SEM Seyni Oumarou, du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Ouhoumoudou Mahamadou, des Présidents des Institutions de la République, des membres du Gouvernement et des partenaires nationaux et internationaux dont Gavi, L’Alliance du Vaccin, la Fondation Bill & Melinda Gates et la Fondation Aliko Dangote, qui apportent leur soutien technique et financier au Programme de santé du Niger, dans le domaine de la vaccination notamment.

Devant les participants à ce forum, le Président de la République a prononcé une importante allocation axée sur la vaccination et l’éradication de la polio au Niger.

Le Programme de vaccination du Niger (réaliser la vision 90%) a pour objectif la vaccination de 90 pour cent des enfants du Niger d’ici 2027.