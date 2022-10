Pré forum national sur la vaccination et l’éradication de la poliomyélite au Niger: Tout est fin prêt pour un forum réussi !

Les travaux entrant dans le cadre du forum national sur la vaccination et l’éradication de la poliomyélite au Niger ont débuté ce mercredi 12 octobre 2022 au Centre International de Conférence Mahatma Gandhi de Niamey avec l’ouverture d’une importante rencontre dite réunion pré forum.

Présidé par le secrétaire général du Ministère de la Santé Publique, de la Population des Affaires Sociales du Niger, Dr Ibrahim Souley, ce pré forum a pour but de statuer et de plancher sur tous les aspects technique dudit forum. En effet, il a été question à cette occasion de procéder à une présentation inaugurale sur la situation de la vaccination et de la surveillance des maladies évitables par la vaccination, une présentation des Termes de Référence du forum, la répartition des travaux en groupes thématiques, etc.

Ainsi les membres des groupes thématiques ont planché sur des sujets d’importance capitale dont la Gouvernance et leadership, l’offre de service, la chaine de froid et vaccins, le financement des programmes de vaccination et de la surveillance des maladies évitables par la vaccination, etc.

A l’entame de son discours, Dr Ibrahim Souley, a d’abord souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à cette session. Ainsi il a présenté ses sincères remerciements pour les accompagnements inconditionnels et la mobilisation massive à tous les niveaux.

Par ailleurs, Dr Ibrahim Souley a indiqué que ce pré forme intervient dans un contexte particulier, car il permet de peaufiner toute la documentation qui devant servir de base au forum national placé sous la présidence du Président de la République, SE. Bazoum Mohamed, en présence de plusieurs invités de marque.

Selon Dr. Ibrahim Souley, l’intérêt que revêt cette rencontre se doit d’atteindre son objectif au grand bonheur de la population, notamment pour la santé des enfants nigériens. De ce fait, cela relève de la responsabilité de toutes acteurs, d’œuvrer inlassablement pour protéger l’ensemble de ces enfants et de limiter les maladies qui sont évitables par la vaccination. « Nous avons en effet, le devoir de conjuguer nos efforts, de proposer les meilleurs engagements concertés, avec l’accompagnement de tous les partenaires, afin d’assurer la couverture de toutes les cibles de la vaccination » a-t-il fait savoir.

Saisissant de l’occasion, Dr Ibrahim Souley, a rappelé que le 6 Mai dernier, le premier Ministre nigérien avait présidé la signature d’un protocole d’accords d’appui au Programme Elargi de Vaccination avec notamment un focus sur trois régions du pays, à savoir les régions de Maradi, Zinder et Diffa. Dr Ibrahim Souley, a par ailleurs souligné que les plus hautes autorités du Niger n’ont jamais ménagé leur effort pour le bien être des vaillantes populations de ce pays en générale et la santé de la mère et de l’enfant en particulier, pour tout ce qui est de la lutte contre les maladies qui peuvent être évitées par la vaccination.

En somme, tout en réitérant à tous ses vifs remerciements et encouragements pour la bonne réussite des travaux, le secrétaire général du Ministère de la Santé Publique, de la Population des Affaires Sociales du Niger, Dr Ibrahim Souley reste convaincu qu’au vu de toutes les compétences réunies, les objectifs assignés a ce forum seront atteints.